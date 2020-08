Guy Kalou plaide le cas de Soro et Blé Goudé auprès d'Hambak

Guy Kalou est un acteur bien connu du monde du cinéma ivoirien. Très actif sur les réseaux sociaux, l'homme de culture a laissé un message au nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Guy Kalou a demandé au chef du gouvernement d'oeuvrer pour le retour au pays de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, ainsi que les autres exilés ivoiriens.

Guy Kalou défend la cause de Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Guillaume Soro

C'est à travers une note sur sa page Facebook que Guy Kalou s'est adressé à Hamed Bakayoko. L'acteur ivoirien a sollicité le successeur d'Amadou Gon Coulibaly pour le retour en Côte d'Ivoire des exilés. Il a plaidé la cause de Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Voici la teneur de son adresse :

Excellence Hamed BAKAYOKO. Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense...Cher grand frère.

Pour tenter de comprendre votre nomination, j'ai dû revisiter, en partie, votre parcours. Et je m'avoue que, de vos années de vie associative, de militantisme politique, de journalisme...de vos expériences ministérielles...jusqu'à la Primature désormais...cela s'apparente à un parcours atypique.

De mon point de vue, l'imprévisible grand DIEU, l'Atypique par excellence, pourrait vous avoir confié, la mission de jeter les bases d'une confiance retrouvée entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Surtout que, contrairement à bien de nos politiques, vous avez su vous tisser de solides amitiés dans les différentes chapelles politiques, et au sein même de la population dans sa diversité.

Je prie le Bon Dieu, que sous la houlette du chef de l'état, votre mentor, vous soyez celui par qui, sera rendu effectif, le retour au pays de l'ex-président Laurent Gbagbo, de l'ex PAN Guillaume Soro, de l'ex-ministre Charles Blé Goudé, et de tous les exilés.

Je prie le Bon Dieu, que vous soyez celui qui réussira, à faire signer aux politiques, sous l'arbitrage des chefs coutumiers et religieux, un mémorandum engageant chacun d'eux, à renoncer à toutes velléités de règlements de comptes, s'ils venaient à accéder aux affaires.



Je prie le Bon Dieu que vous soyez celui par qui, sera adoptée, par le chef de l'état, votre mentor, une loi d'amnistie générale pour tous les prisonniers civils, politiques et militaires, incarcérés pour des faits rattachés aux différents conflits politico armés que nous avons connus de 1999 à ce jour.

À mon humble sens, nous ne sommes pas objectifs de vouloir la paix, et refuser cette collective responsabilité que nous partageons dans les crises que nous connaissons depuis. Diversement coupables, nous le sommes tous.

Excellence, cher grand frère...notre Côte d'Ivoire actuelle, a moins besoin d'un technocrate, que d'un rassembleur. Et la petite voix au fond de moi me dit que vous pourriez être l'homme du pays tout entier et non celui d'un camp... Le parfait réconciliateur que nul n'attendait. Je prie le Bon Dieu qu'il en soit ainsi.

À propos de cette élection 2020...

Si dans un état civilisé et démocratique, elle est censée renforcer la paix, l'atmosphère préélectorale qui prévaut à la nôtre nous prépare à une crise certaine. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus prévenant d'envisager, en accord avec le chef de l'état et toutes les instances concernées, un report afin de vous donner le temps d'accomplir votre mission de pacification ?

Mes félicitations pour votre nomination.

Je vais vous laisser à votre mission qui sera certes compliquée, mais pas irréalisable avec la grâce du Bon Dieu.

Bonne chance excellence. Bonne chance grand frère. Excellente semaine de l'indépendance