CEI: Voici pourquoi Gbagbo a été retiré de la liste électorale

Coulibaly Kuibiert, le président de la CEI, a évoqué ce lundi 3 août 2020, les motifs du retrait de Laurent Gbagbo de la liste électorale provisoire 2020.

CEI: Coulibaly Kuibiert donne les raisons du retrait de Gbagbo du listing électoral provisoire

«Entre deux cycles électoraux, certains peuvent ne plus remplir les conditions pour être sur la liste électorale. D’où la révision annuelle. Deux causes fondamentales peuvent justifier le retrait de quelqu’un de la liste électorale. La première, c’est quand l’électeur est décédé. La deuxième, c’est l’électeur déchu de ses droits civiques et politiques », a expliqué ce lundi au siège de la CEI, le magistrat Coulibaly Kuibiert face à la délégation conduite par Pr Georges Armand Ouégnin, proche de l'ancien chef de l'Etat ivoirien.

«Nous n’avons aucun intérêt à retirer des Ivoiriens de la liste électorale alors que c’est nous qui avions fait des mains et des pieds pour qu’ils s’inscrivent sur la liste électorale », a rassuré le président de la CEI. Tôt le matin, quelques dizaines de partisans de Laurent Gbagbo avaient investi les locaux de l'institution électorale pour se plaindre du retrait du nom de leur leader sur la liste électorale provisoire.

C'est par la suite que leurs responsables, notamment le président de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS), Georges Armand Ouégnin, le Professeur Hubert Oulaye (président du Comité de contrôle du FPI) et l’ancien ministre Sébastien Dano Djédjé ont été reçus par le président de la CEI pour une séance d'explication.

Acquitté par la Cour pénale internationale (CPI) en janvier 2019, Laurent Gbagbo fait l’objet d’une condamnation par contumace à 20 ans de prison par la justice ivoirienne dans l’affaire du "braquage" de l’agence nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), lors de la crise post-électorale de 2010-2011.