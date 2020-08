France : Alassane Ouattara désavoué par Emmanuel Macron ?

Alassane Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire. En contradiction totale avec sa première affirmation de s'abstenir de candidater, laquelle affirmation avait suscité une réaction élogieuse du Président Emmanuel Macron, le Président ivoirien est revenu sur sa parole. Il a annoncé son intention de briguer un troisième mandat que ne lui autorise pas la constitution ivoirienne. Ce changement survenu suite à la mort de son protégé Amadou Gon Coulibaly, va-t-il coûter cher à l’ancien fonctionnaire du FMI ?

Qu'en restera-t-il de la relation Alassane Ouattara - Emmanuel Macron ?

Alassane Ouattara avait affirmé qu’il ne briguerait pas une troisième candidature à la tête de la Côte d’Ivoire qu’il a dirigée ses 9 dernières années. La constitution ivoirienne limite le chef de l’État à 2 mandats. Même s’il a fait modifier l’ancienne constitution, la nouvelle n’étant pas en contradiction avec la précédente sur les conditions d’éligibilité, Alassane Ouattara n’a aucun moyen juridique de briguer un troisième mandat. Son ami Cissé Bacongo, membre de son parti politique le RHDP, juriste de formation, membre du comité d'experts qui a rédigé la nouvelle constitution, confirmait qu'elle n’offrait aucune possibilité de rétractation au chef de l’État.

Quand Cissé Bacongo disait le droit

« Il est dit que le Président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Comme le président (Alassane Ouattara) est élu sous une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s’applique à lui, nous les juristes, le comité d’experts l’a dit à l’Hôtel Ivoire Pullman, le Président de la République respecte quand même (les dispositions, ndlr) - il est le garant de la légalité constitutionnelle - la constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois », disait clairement Cissé Bacongo avant d’ajouter : « Il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l’ancienne constitution. Jamais, ce n’est pas comme ça sinon ce serait le chaos… »

Le brillant maire de la commune de Koumassi s’agaçait même en disant : « Le Président l’a dit. Il a dit qu’il ne se présentera plus. Comment vous voulez qu’on rassure, la nouvelle constitution est claire » ?

L'actuel garde des Sceaux et ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, M. Sansan Kambile, avait aussi affirmé qu'il pourrait démontrer que le Président Alassane Ouattara n'a pas droit à une candidature supplémentaire.

Emmanuel Macron mis en confiance par Alassane Ouattara

Alassane Ouattara avait déclaré le jeudi 5 mars 2020, devant des élus, « J’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. » Avec cette déclaration, le président de la Côte d’Ivoire affirmait vouloir tenir ses engagements pris en 2017. Il avait promis de rester en dehors de la course présidentielle. Une annonce saluée à l'époque par les Ivoiriens et surtout par le Président français qui le citait même en exemple. Emmanuel Macron avait tweeté : « Je salue la décision historique du Président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple. »

Je salue la décision historique du Président @AOuattara_PRCI, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple. https://t.co/oDcmBl1sNW — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2020

Coup de théâtre, le 6 août 2020, alors qu’il est attendu pour prononcer le discours du 60e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara revient sur ses engagements avec l’annonce de sa candidature à la prochaine élection. « J’ai décidé de répondre favorablement à l’appel de mes concitoyens me demandant d’être candidat. Je suis donc candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre », a confié le président Ouattara suite à des sollicitations de certains membres de son parti le RHDP. Cette décision fait planer sur la Côte d’Ivoire le risque d’une nouvelle crise politique. Ses adversaires de l’opposition, et surtout Guillaume Soro, son ancien allié contre Laurent Gbagbo en 2010, a littéralement menacé dans les colonnes du JDD ce dimanche. Il a déclaré qu’Alassane Ouattara « entraîne la Côte d'Ivoire dans un tunnel d'incertitudes, qui risque de l'atteindre également. Il viole la Constitution ivoirienne. (…) M. Ouattara a estimé que, sur les 25 millions d'habitants, personne n'était suffisamment apte à diriger le pays, ce qui est une insulte au peuple de Côte d'Ivoire, aux militants et aux responsables de son propre parti. »

Guillaume Soro encourage Macron à désavouer ADO

Et l’ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, par ailleurs ancien chef de la rébellion armée de 2002, d’appeler Emmanuel Macron à réagir. « Maintenant que M. Macron s'est invité dans le débat politique ivoirien en félicitant M. Ouattara et en distribuant des bonnes notes, j'attends les sanctions, un carton rouge », a-t-il lancé au média français avant d’ajouter : « Il existe une grande communauté française en Côte d'Ivoire, or aujourd'hui nous sommes à quelques mois d'une élection qui sonne les prémices d'une crise préélectorale, il prend des risques. Le pays va brûler. »

À la question « Qui va le faire brûler ? », Guillaume Soro répond : « Ouattara, bien sûr! Parce que les Ivoiriens n'accepteront jamais qu'il soit candidat alors que lui veut l'être par la force des chars. »

Le Président français Emmanuel Macron est à ce jour resté muet sur ce reniement de la parole donnée par Alassane Ouattara. Des tweets lui sont prêtés, mais le chef de l’État français ne s'est toujours pas prononcé sur cette affaire qui l’implique d’une façon où d’une autre. Il s'était bien immiscé dans le débat politique ivoirien par son éloge enthousiaste au même Président Alassane Ouattara à son renoncement à une troisième candidature. Il est obligé de faire connaitre sa position sur ce nouveau virage d'ADO.