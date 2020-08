3è mandat de Ouattara: Des proches de Guillaume Soro arrêtés

Cinq amazones du mouvement politique dirigé par Guillaume Soro, l’ex-chef du Parlement ivoirien, ont été interpellées, jeudi 13 août 2020, lors de la marche de protestation initiée par la société civile pour dire non à une candidature de Ouattara au scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.

Des proches de Guillaume Soro, dont la présidente de GPS, Ane Marie Bonifon, interpellés ce jeudi à Abidjan

C’est Guillaume Soro lui-même qui a donné l'information de ces interpellations dans une publication sur les réseaux sociaux. Cinq femmes de la coordination ivoirienne de son mouvement politique Générations et Peuples solidaires (GPS), ont été arrêtées ce jeudi matin à Abidjan, alors qu’elles prenaient part à la marche de protestation contre la candidature du président Alassane Ouattara.

« Ces dames courageuses ont décidé de dire non au troisième mandat A.Ouattara_PRCI. Et ces mères de familles sont arrêtées et humiliées par la soldatesque ! Ces femmes sont les dirigeantes de GPS, dont la présidente GPSCI, Ane Marie Bonifon », a tweeté le candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020.

Depuis la semaine dernière, Abidjan et plusieurs villes de l’intérieur du pays sont en ébullition pour dire non à une 3è candidature du président Alassane Ouattara.

L’opposition politique representée par les partis d'Henri Konan Bédié, de Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, Mabri Toikeusse et autres, dénonce une candidature « illégale » qui viole les dispositions de la constitution, limitant à deux le nombre de mandats.

Faux! Martèle le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), selon qui, l'adoption de la constitution du 30 novembre 2016 remet les compteurs à zéro.

Il ne s'agit donc pas d'un troisième mandat mais plutôt du premier mandat de la troisième République.