Dj Lewis victime de "goumin" (?): Ses messages qui confirment tout

L’artiste Couper décaler, Dj Lewis, a publié des messages assez mystérieux sur sa page Facebook. Pour ses fans, il vivrait une déception amoureuse.

DJ Lewis: ‘’Ça existe encore des couples vrais, fidèles ?

Qu’est-il arrivé à l’artiste Couper décaler, Dj Lewis ? C’est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux fans du chanteur qui, depuis quelques jours, fait des publications assez mystérieuses sur sa page Facebook.

En effet, le concepteur de la danse dénommée ‘’Grippe aviaire‘’ a placé, jeudi, en profil de sa page, l'image d'un cœur fendu en deux.

‘’Est-ce mal d'être sincère ? Est-ce mal d'aimer ? C'est quoi l'Amour ? Ça existe encore des couples vrais, fidèles, qui se battent pour voir l'autre être heureux ?‘’. Tel est le message posté par l’enfant de Marcory.

Quelques heures plus tard, Dj Lewis est revenu à la charge avec une autre publication. ‘’Sur le chemin de la destinée, lorsque tu as une personne de confiance, tu auras une relation à vie. Dans le cas contraire, tu auras une leçon à vie. Que DIEU mette sur ton chemin des bonnes personnes et t'ouvre les yeux pour reconnaître celles qui ont toujours été là... Tout ce qui amène à prier est une bénédiction ; rendons grâce à DIEU", a-t-il écrit, promettant de tout déballer dans un direct sur sa page Facebook.

Même si, il n'a rien évoqué pour l'instant sur les motivations de ses posts, beaucoup de ses followers pensent à une déception amoureuse.

‘’Courage, goumin (déception amoureuse) n'est pas facile. Tu vas trouver une vraie (femme)‘’, a commenté un fan de l’artiste quand un autre écrivait: ''Femme quoi! Elles sont toutes les mêmes. Au début, tu penses qu’elle est la meilleure mais après, quand tu fais un peu attention, tu finis toujours par trouver quelque chose. Courage''.