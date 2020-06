Comment DJ Lewis a poussé Arafat dans les bras de Carmen Sama

Arafat DJ est décédé le 12 août 2019. Le chanteur ivoirien de couper décaler a perdu la vie dans un accident de la circulation à Cocody-Angré. Sa moto a percuté une voiture. Cela fera bientôt un an que Houon Ange Didier, de son vrai nom, a définitivement quitté la scène. Depuis son décès, les révélations sur la vie de l'ex-patron de la Yorogang ne cessent d'être faites. DJ Lewis vient de livrer des secrets sur le Daishikan.

DJ Lewis parle de l'union entre Carmen Sama et Arafat

Arafat DJ n'est plus de ce monde depuis bientôt un an. Le 12 août 2019, le roi du couper décaler a rendu la couronne, après un accident qui lui a couté la vie. À 33 ans, le fils de Tina Glamour était le maitre du couper décaler, la musique créée par feu Douk Saga. Son premier tube "Jonathan", en hommage à l'un de ses amis, l'a propulsé au-devant de la scène musicale et il a su s'imposer pendant dix ans. Malheureusement, le président de la "Chine" est brutalement arraché à l'affection des siens suite à un accident de la circulation.

L'homme qui partageait la vie de Carmen Sama a reçu un hommage national de la part des autorités ivoiriennes, mais également de millions de jeunes Ivoiriens qui n'arrivaient pas à accepter son départ. Des stars de la musique ont foulé le sol ivoirien pour pleurer Arafat. Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté, Roga Roga et bien d'autres artistes-chanteurs ont pris part aux obsèques du père de Rafna.

DJ Lewis, un acteur du couper décaler, a récemment livré des secrets sur ses relations avec Arafat. "Eh Dieu seul sait. Les gens n'ont jamais réellement compris ce qui se tramait à chaque fois qu'on se voyait. D'autant disaient que tu avais peur de moi Alors qu'ils ignoraient que c’était le respect et l'amour (...). J'étais l'un des rares gars qui pouvais te regarder droit pour te dire la vérité feouhhh et puis y a rien", a publié l'auteur de la chanson "Grippe aviaire" sur son compte Instagram. DJ Lewis révèle même que c'est lui qui a inspiré le Daishikan à se mettre en couple avec Carmen Sama. "Tu te souviens quand je t'ai dit que je me suis marié et t'ai presenté Mme tu as dit anh foutaise. Tu vas te marier aussi résultat Carmen Sama", a témoigné le chanteur.