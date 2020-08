Chaude empoignade entre Skelly et Tina Glamour: Ce qui s'est passé

La mère de Dj Arafat, Tina Glamour, a expliqué une vive altercation qu’elle a eue avec l’artiste Couper décaler, Skelly.

Tina Glamour: ‘’J’ai enlevé la chaise en bas de lui. Il est tombé‘’

Invitée de l’émission Life Week-end diffusée sur Life Tv, la mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a donné son point de vue sur la situation de l’artiste Couper décaler Skelly qui a récemment séjourné en prison pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du président Alassane Ouattara. Pour la Spendja, les artistes ivoiriens gagneraient à ne pas s’impliquer dans la politique.

‘’Je demande aux artistes d’éviter la politique… Moi je pense que quand on est artiste, on doit éviter les opinions politiques. La preuve, la moitié des artistes de la Côte d’Ivoire sont en exil. Si on doit mener une lutte au niveau des artistes, c'est de parler du Burida… Moi je peux faire une vidéo pour dire: Monsieur le président de la République ou monsieur le Premier ministre, les artistes souffrent, nos droits ne sont pas payés, qu’est-ce qu’on doit faire ? Mais affaire de politique, je ne suis pas dedans‘’, a expliqué Tina Glamour.

La mère d'Arafat est revenue sur une vive altercation qu’elle a eue avec L’Oiseau de Dieu. ‘’J’ai fait deux ou trois spectacles avec Skelly. La première fois, on s’est accroché à Port-Bouet … Moi j’étais partie quelque part et quand il est arrivé, il a déposé mon sac par terre. On lui dit que c’est le sac de la Spendja, il dit qu'il s’en fout. Et quand je suis venue, j’ai enlevé la chaise en bas de lui. Il est tombé‘’, a révélé la mère de feu Dj Arafat.

Tina Glamour s’est également exprimée sur la vidéo du chanteur Meiway qui s’est formellement opposé à la candidature d’Alassane Ouattara à la présidentielle d’octobre 2020. ‘’Ceux qui sont en train de parler là, quand vous mangez à plusieurs tables, n’oubliez pas hein…La vidéo du grand-frère, il était au golf? Qu’il arrête un peu ça! Moi j’ai beaucoup de respect pour Meiway mais quand j’ai vu sa vidéo, j’etais choquée. Je n'ai pas aimé‘’, a déclaré Tina Glamour.