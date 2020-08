En grève, les employés du Golf Hôtel appellent Ouattara au secours

Les employés du Golf Hôtel sont mécontents. Ils l'ont d'ailleurs exprimé bruyamment, aussi bien dans l'enceinte de leur établissement que dans les environs de la résidence présidentielle pour se faire entendre de leur voisin, Alassane Ouattara.

Les employés du Golf Hôtel revendiquent six mois d'arriérés de salaires

La crise sanitaire à coronavirus a plombé de nombreux secteurs d'activités, dont celui du tourisme et de l'hôtellerie. De nombreux hôtels de renom sont en effet restés fermés durant cette période avec à la clé, des employés mis en chômage technique. Mais avec la reprise progressive des activités, d'anciens dossiers latents ont été dépoussiérés pour être mis au goût du jour. C'est du moins ce qui se passe, ce lundi 17 août 2020 au Golf Hôtel d'Abidjan où les employés ont entamé un mouvement de grève. Bandeaux rouges sur la tête, pancartes en main, les manifestants ont en effet envahi la cour de dudit hôtel, situé à Cocody Riviera-Golf, pour exprimer leur ras-le-bol.

Joint au téléphone, le Délégué des grévistes, GMD, a déclaré que ses collègues et lui réclament six mois d'arriérés de salaires. Sur leur plateforme revendicative, se trouve également en bonne place le reliquat de la revalorisation salariale pour les 5e, 6e et 7e catégories qui n'ont jusque-là perçu que la moitié de leurs dus. Le porte-parole des grévistes indique par ailleurs qu'une somme de 50 millions FCFA de leur mutuelle a été détournée au point où des prêts scolaires et autres situations sociales des mutualistes sont difficilement satisfaits. À tout ce chapelet, s'ajoutent les arriérés de salaires des retraités de 2019 qui n'ont pas encore été versés.

Face à toutes ces difficultés, les hôteliers du Golf ont décidé de se faire entendre, non seulement de leur direction, mais également au Président Alassane Ouattara, dont la résidence se situe à quelques encablures du Golf. Sur l'une de leurs pancartes, les manifestants ont d'ailleurs inscrit : « SEM Président ADO, les employés souffrent, depuis votre départ du Golf Hôtel. »

Notons que durant la crise postélectorale de 2010-2011, Alassane Ouattara et ses camarades de la coalition du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) s'étaient retranchés au Golf Hôtel face au camp de Laurent Gbagbo.