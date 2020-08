"J'ai préféré laisser Touré Alpha Yaya aller au restaurant" (pro-Soro)

Coordonnatrice de Générations et peuples Solidaires (GPS), le mouvement politique de Guillaume Soro, dans la localité de Boyo (Région de la Bagoué), Sarah Tanou a évoqué l’actualité socio-politique, largement dominée par la candidature du président Alassane Ouattara, à un troisième mandat présidentiel. Dans l'interview à nous accordée, cette proche de l’ex-chef du parlement ivoirien, estime que le patron du RHDP aurait pu sortir par la grande porte, en renonçant à cette candidature qui, au regard de la constitution, est frappée du sceau de l'illégalité. Sarah Tanou a par ailleurs invité le chef de l’Etat sortant à poser des actes allant dans le sens de l’apaisement, en libérant les prisonniers politiques et militaires, mais également faciliter le retour au pays des exilés de la crise post-électorale de 2010-2011.

Sarah Tanou (proche de Guillaume Soro): "Alassane Ouattara aurait pu sortir par la grande porte"

Bonjour ! Qui est Sarah Tanou et que pouvons-nous savoir sur elle ?

Bonjour ! Je m'appelle Sarah Tanou, je suis née et j'ai grandi en France. J'ai également passé quelques années aux États-unis et je vis en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. Voilà un peu moi ! (Rire)

Vous avez été la présidente du RJCI France, que devient ce mouvement ?

Depuis mon départ, ce mouvement a été repris par des proches du député Touré Alpha Yaya. Maintenant j'observe de loin.

Nous vous avons vu ici aux côtés du député Touré Alpha Yaya qui fut en son temps un grand soutien de monsieur Guillaume Soro qu'en est-il de votre collaboration aujourd'hui ?

Nous n'avons plus de collaboration politique. Cependant, nous avons des liens de parenté et ces derniers demeurent.

Pourquoi n'avez-vous pas suivi le député Touré Alpha Yaya au RHDP alors que vous étiez une de ses fidèles ?

J'ai décidé d'être engagée politiquement en Côte d'ivoire par vocation. J'ai pris la direction du RJCI France car pour moi c'était un mouvement dédié pour les jeunes ivoiriens, avec pour objectif la justice sociale, en permettant l'insertion des jeunes dans la vie active. Par conséquent, pour moi la personne la plus à même de mener ce combat est son Excellence Guillaume Kigbafori Soro. Lorsque que Touré Alpha Yaya a décidé de retourner au RHDP, nous avons eu une rencontre au cours de laquelle il m'a expliqué son choix et a tenté de me convaincre de le rejoindre. Je n'ai pas souhaité le suivre et j'ai décidé de maintenir mon soutien au président Guillaume Soro car je reste persuadée qu'il peut faire beaucoup pour la jeunesse. J'ai préféré laisser Touré Alpha Yaya aller au restaurant.

Maintenant que le président Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat, qu'en pensez-vous ?

Depuis cette annonce le 6 août dernier, la tension est palpable au sein de la population et toute la classe politique est en ébullition. Je pense qu'il aurait dû sortir par la grande porte en renonçant à cette candidature. Il devrait libérer les prisonniers politiques et laisser rentrer les exilés afin de véritablement engager la réconciliation entre les Ivoiriens et éviter les erreurs du passé.

Que pensez-vous du retrait sur la liste électorale de Guillaume Soro ?

Je pense qu'il s'agit là d'une véritable erreur du gouvernement. À travers cette action, il nous montre à quel point il veux à tout prix écarter Mr Soro. C'est tout simplement de l'acharnement et cet acte ne fait pas avancer la démocratie en Côte d’Ivoire, c'est regrettable.

Quelle est votre vision pour la Côte d'Ivoire de demain ?

La Côte d'Ivoire a une population très jeune. Il faut que les jeunes soient la priorité, qu'ils puissent étudier, trouver du travail pour subvenir à leurs besoins. Je souhaite que la démocratie s'installe et que le pays se développe.

Vous qui êtes née en France et y avez grandi, pourquoi avoir choisi de faire de la politique en Côte d'Ivoire, votre pays d'origine ?

Tout est à faire et refaire ici ! Les Français depuis des générations se sont battus pour qu'il y ait des lois sociales, la liberté d'expression, la justice...À nous les Ivoiriens nés en Côte d'Ivoire ou à l'étranger de faire évoluer et avancer le pays car nous sommes tous ivoiriens.

Que reprochez-vous au pouvoir actuel ?

Ce que je reproche au pouvoir actuel, ce sont ces ministres qui, partis de rien sont aujourd'hui milliardaires en CFA. Tout cela, par le biais de la corruption, de l'attribution illégale de marchés publics, par des monopoles sur certains marchés... Comment expliquer que toutes ces dernières années, la Côte d'ivoire a connu un des taux de croissance les plus élevés de la sous-région et en Afrique, malgré cela le taux de pauvreté reste aussi élevé. On constate qu'il y a un réel souci au niveau de la distribution des richesses. Il n'est pas normal qu'à l'heure actuelle, des Ivoiriens peinent à manger suffisamment. Le RHDP ne fait pas l'unanimité. Même au sein de son parti des dissensions existent. Tous ses membres qui ont poussé Alassane Ouattara à se représenter, le font uniquement pour leur intérêt personnel et pouvoir continuer à engranger encore d’autres milliards de FCFA. La répartition des richesses doit se faire plus équitablement afin que la Côte d'Ivoire que j'aime tant puisse avancer.