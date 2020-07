Touré Alpha Yaya dit "non" à un 3e mandat de Ouattara

Touré Alpha Yaya a pris position dans le débat sur un probable 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le député de Gbon a désavoué Adama Bictogo et Kobenan Kouassi Adjoumani, qui appellent ouvertement le président ivoirien à être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, suite au décès brusque d'Amadou Gon Coulibaly.

Touré Alpha Yaya désavoue Bictogo et Adjoumani

Amadou Gon Coulibaly, le candidat du Rassemeblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a rendu l'âme le mercredi 8 juillet 2020 des suites d'un malaise cardiaque. Le départ soudain du Premier ministre ivoirien laisse un grand vide au sein du parti au pouvoir.

Qui pour remplacer le "Lion" à la prochaine bataille électorale ? Kobenan Kouassi Adjoumani ne l'a pas caché. Pour lui, Alassane Ouattara doit tout simplement revenir sur sa décision de ne pas briguer un 3e mandat.

"En tant que porte-parole de notre grand parti, j’ai pris soin d’écouter, de consulter, d’observer, et je puis vous dire avec assurance que le regard des militants se tourne inexorablement vers vous et vous seul. Il n’y a que vous et vous seul qui puissiez, à leurs yeux, leur redonner l’espoir que la disparition d’Amadou Gon leur a arraché. Il n’y a que vous qui puissiez combler ce grand vide. Il n’y a que votre candidature qui puisse à nouveau rassembler toute la grande famille du RHDP", a écrit le porte-parole des houphouëtistes dans une lettre adressée au chef de l'Etat.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement durable n'est pas la seule personnalité du RHDP à faire appel à Alassane Ouattara. Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti au pouvoir, est convaincu que seul son mentor peut conduire le RHDP sur le chemin de la victoire à l'issue de l'élection du 31 octobre 2020.

Contre toute attente, Touré Alpha Yaya ne partage pas l'opinion d'Adjoumani et Bictogo. Selon le député de Gbon, le président ivoirien devrait tenir parole et passer la main. "Pour l’honneur et la dignité du président Alassane Ouattara, je ne suis pas pour sa candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2020. J’aime le Président, il est le 2e Mandela. Le monde est un lieu de passage", a écrit cet ancien proche de Guillaume Soro sur sa page Facebook.