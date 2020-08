Sorti de prison, Skelly rend hommage aux prisonniers de Bouaké

Quelques jours après sa sortie de prison, l’artiste couper décaler, Skelly, a rendu hommage aux détenus de la prison civile de Bouaké.

Skelly aux prisonniers de Bouaké: ''Je me suis bien senti avec vous''

Récemment incarcéré à la prison civile de Bouaké pour avoir tenu des propos injurieux à l’encontre du président Alassane Ouattara, l’artiste Couper décaler Skelly a révélé qu’il avait été adopté par les prisonniers dudit pénitencier. Dans une vidéo publiée sur son compte Facebook ce mardi matin, l'artiste a rendu un vibrant hommage aux détenus de cette prison.

‘’Je voudrais dire un grand bonjour aux prisonniers de la prison civile de Bouaké qui est l’une des prisons les plus difficiles de la Côte d’Ivoire. Je l’ai vu de mes propres yeux. Chaque jour, les prisonniers m’appellent. Je peux avoir sept à 10 appels venant de la prison‘’, a confié Skelly qui a également expliqué un fait qu’il a vécu lorsqu’il était derrière les barreaux.

‘’Un jour, tous les prisonniers m’ont appelé. Ils m’ont mis sur ce que vous appelez fauteuil blanc. Ils se sont levés; ils m’ont dit: Skelly, depuis que tu es venu, on ne se sent plus en prison. On a l’impression qu’on n'est plus en prison. C’est vrai qu’on ne souhaite pas que tu restes avec nous, mais tu vas nous manquer. Je voudrais leur dire bonjour‘’, a témoigné L’Oiseau de Dieu.

Puis d’ajouter: ‘’Que Dieu fasse que vous bénéficiez aussi de la grâce présidentielle. Ceux qui n’ont pas de délit mineur, que Dieu fasse qu’un jour, vous sortiez de prison et que vous soyiez heureux avec vos femmes et vos enfants. Dans la vie, il y a deux choses: la liberté et la santé … Vous n’êtes pas libres. Que Dieu vous pardonne! Que le Seigneur vous bénisse! Vous m’avez aimé. Je vous aime. Je me suis bien senti avec vous. Vive tous les prisonniers de Côte d’Ivoire‘’.