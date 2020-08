Anaky Kobena dévoile les deux schémas pour déboulonner Ouattara

À peine rentré en Côte d’Ivoire, après 5 mois hors du pays pour des raisons personnelles, Anaky Kobena, un des leaders de l’opposition ivoirienne, s’est rendu, mercredi 19 août 2020, au domicile de l’ancien président, Henri Konan Bédié à Cocody.

Anaky Kobena: « Le peuple doit se débrouiller pour se débarrasser de Ouattara»

Anaky Kobena et Henri Konan Bédié ont échangé, mercredi, sur la question de la crédibilité de la Commission électorale indépendante (CEI), l’organe en charge de l'organisation du prochain scrutin présidentiel. Au cours de cet entretien qui a eu lieu au domicile du Sphinx de Daoukro sis à Cocody-Ambassade, l’ancien ministre des Transports sous Laurent Gbagbo a fait le constat d’un déséquilibre dans la composition de la CEI, qu'il juge incapable de garantir la crédibilité des prochaines élections.

Anaky Kobena a par ailleurs fait cas du refus du gouvernement de se conformer à l’arrêt rendu le 15 juillet dernier, par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ordonnant la recomposition du bureau de la Commission centrale mais également l’organisation de nouvelles élections au niveau des commissions électorales dominées à plus de 96 % par le parti au pouvoir.

L’hôte du président Henri Konan Bédié se dit conscient des difficultés qui attendent l’opposition dans la course à la conquête du fauteuil présidentiel. « Nous allons à des élections qui vont être très difficiles pour l’opposition ivoirienne », reconnait le fondateur du Mouvement des Forces d’avenir (MFA). «Toute l’opposition a besoin aujourd’hui d’être mobilisée, d’être rassemblée à la limite de faire qu’un seul homme autour de l’ainé, le président Henri Konan Bédié », a-t-il déclaré.

« J’ai la satisfaction de savoir qu’aujourd’hui, il y a un consensus qui est obtenu. Nous n’allons pas nous tirer dans les pattes ou perdre le temps à faire de fausses querelles d’égos ou de rivalités. C’est comme si c’était la Cour familiale, la Côte d’Ivoire qui était en danger et on doit tous se regrouper autour de celui qui est l’ainé et par l’âge et par expérience, et dont les qualités et les compétences ne lui sont en aucune manière, discutées », s’est-il réjoui.

Pour Anaky Kobena, la victoire de l’opposition, au soir du 31 octobre 2020, est un impératif. D'où son appel à s'organiser autour de l’ainé Henri Konan Bédié. «C’est autour de lui que tout va s’organiser et tout le monde aujourd’hui est d’accord avec ce fait (...) Le peuple de Côte d’Ivoire est obligé de remporter ces élections si elles ont lieu. S’il n’y a pas d’élection, c’est au peuple de se débrouiller pour se débarrasser de cet épisode malheureux qui a été l’accession au pouvoir de celui qui est là aujourd’hui (Ndrl : Alassane Ouattara) », a-t-il appelé.