Front commun contre Ouattara: Ce que Bédié et Mabri ont décidé

L’ancien chef de l’État ivoirien, Henri Konan Bédié, a reçu en audience, dans la soirée du mardi 18 août 2020, à sa résidence de Cocody ambassade, Albert Mabri Toikeusse, le président de l’ Union pour la démocratie et la paix (UDPCI).

Situation socio-politique: Mabri et Bédié expriment leurs préoccupations

Les lignes se resserrent dans les rangs de l’opposition politique ivoirienne, à quelque deux mois de la tenue du prochain scrutin présidentiel. Albert Mabri Toikeusse et son parti l’UDPCI ont officiellement rejoint Henri Konan Bédié, chef de file de l’opposition, dans le cadre des batailles futures pour l'alternance politique au soir de la présidentielle du 31 octobre.

« Vous savez que depuis le 2 août dernier, l'Udpci est sortie du Rhdp. Et évidemment dans ce cadre-là, il est bon que nous saluons les leaders des partis d'opposition que nous rejoignons ainsi », a déclaré l’ancien ministre de l'Enseignement supérieur à sa sortie d’audience.

Le président du parti arc-en-ciel a par ailleurs rassuré de l’excellence des relations qu’il a toujours entretenues avec son homologue du PDCI-RDA. « Nous sommes deux partis houphouëtistes et houphouëtistes de naissance; donc évidemment, nous avons des raisons de collaborer très étroitement », a expliqué Mabri Toikeusse.

« Je suis donc venu lui donner les nouvelles, échanger avec lui sur la situation sociopolitique également. Je suis venu lui exprimer, comme d'habitude, notre gratitude », a-t-il indiqué.

Et l'héritier politique de feu le général Robert Guéï d’ajouter : «Nous sommes préoccupés par la situation. Nous sommes attachés à la paix en tant houphouëtistes et nous prions pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix durable; (que) ce pays soit à nouveau capable de rassembler ses enfants et que nous travaillions main dans la main pour le progrès que tous les enfants de la Côte d'Ivoire attendent. Le président Bédié et moi-même, nous souhaitons le meilleur pour la Côte d'Ivoire », a conclu Mabri Toikeusse.