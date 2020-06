Anzoumana Moutayé (pdt du MFA): "Bédié est l’homme de la situation"

S'il est candidat à la prochaine élection présidentielle, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, pourra compter sur le soutien du président Azoumana Moutayé et son parti, le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), membre de la coalition pour la démocratie et la paix (CDRP). Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, l'ex-ministre des PME, par ailleurs membre d'honneur de la fondation internationale Henri Konan Bédié, nous livre ses sentiments sur la candidature du Sphinx de Daoukro et évoque la fondation créée par Dr Arsène Ouattara.

Azoumana Moutayé: "Bédié est un monument non seulement en Côte d’Ivoire mais en Afrique et dans le monde"

Bonjour Monsieur le Ministre, cela fait un bon moment qu’on ne vous a pas entendu dans la presse ; est-ce que c'est fait volontairement ou bien c'est un repli stratégique ?

Comme vous le savez, depuis quelques temps nous sommes au sein d'une coalition politique qui est la CDRP composée de plusieurs partis politiques de l’opposition. Nous avons généralement des communications communes qui sont faites par les porte-parole de notre coalition. Toutefois, il est arrivé des fois où en fonction des nécessités, le MFA a produit des communications par le biais de nos propres instances. Comme vous devez le savoir, un chef ne parle pas pour parler. Dans le calme et la discrétion, on bâtit de grandes choses.

Monsieur le Ministre, l’actualité politique du moment, est marquée par la future convention du PDCI RDA, qui désignera sans aucun doute, le Président Bédié, pour l’investiture de son parti lors de la prochaine présidentielle. Que pensez-vous de cette candidature ?

C’est avant tout une décision propre au PDCI RDA, mais en tant que membre de la coalition dont le PDCI RDA est membre et le Parti leader, je peux dire que c’est une décision très sage que je partage pleinement. Au lendemain de la création de l’assemblée générale constitutive du RHDP, à laquelle nous n’avons pris part, le Bureau politique du Mouvement des Forces d’Avenir a donné quitus au Président du Parti que je suis, à l’effet de me rapprocher du Président Henri Konan Bédié afin de constituer une autre force politique pour les grands enjeux politiques qui nous attendaient. Et c’est ce qui a été fait. Cette collaboration nous a permis d’apprécier le dynamisme et l’empreinte du Président Bédié sur son parti. Je me réjouis donc de sa candidature.

Monsieur le Ministre, au nombre des actions qui sont initiées ces derniers temps pour faire la promotion du Président Bédié, figure en bonne place, la Fondation Internationale Henri Konan Bédié créée par le Dr Arsène Ouattara, trouvez-vous cette idée judicieuse ?

Une Fondation en l’honneur du Président Henri Konan Bédié, je dirai que cette initiative est plus que judicieuse au regard des grandes valeurs qu’incarne ce grand homme d’Etat. Le Président Bédié, ancien collaborateur du Président Félix Houphouët Boigny, est le principal acteur du miracle ivoirien. En tant que Ministre de l’économie et des finances, il a été l’artisan de la participation des ivoiriens àl’économie nationale à travers la mise en place d’infrastructures commerciales permettant aux ivoiriens de disposer de grands magasins de commerce. Il a été initiateur de bien d’autres projets à caractère économique. Je pense donc qu’une fondation à son nom est à saluer. Je félicite les initiateurs de cette œuvre et je les encourage. Je voudrais particulièrement féliciter le Docteur Arsène Ouattara que je sais dynamique et très entreprenant, pour cette noble mission qu’il s’est assignée.

Monsieur le ministre, cela m’amène à vous demander de me donner votre sentiment sur le Prix Henri Konan Bédié initié par cette Fondation ?

Comme je vous le disais tantôt, toute action dont l’objectif est de nature à immortaliser le Président Henri Konan Bédié, est à saluer et à encourager. Le Président Henri Konan Bédié est un monument non seulement en Côte d’Ivoire, mais en Afrique et dans le monde. Il a occupé dès son jeune âge des responsabilités qui font de lui aujourd’hui, un grand homme d’Etat, toujours prêt à faire don de sa personne pour obtenir la paix. Créer un prix qui va porter son nom est une excellente initiative à promouvoir.

Monsieur le Ministre, quelles sont les qualités que vous retenez du Président Bédié même si vous n’avez pas été un de ses proches collaborateurs ?

Je répondrai que, c’est le respect de sa parole donnée. À côté de cela, je vous dirai que c’est sa capacité de synthèse. Vous rendez visite au président Bédié, lors de vos échanges, il prend le temps de vous écouter. Vous pouvez même passer trente minutes à exposer, et lui, en seulement deux minutes, il vous fait le résumé de tout votre exposé. C’est un Monsieur qui parle très peu et qui a beaucoup de respect pour son prochain.

Monsieur le Ministre, pensez vous réellement que le président Bédié est l’homme de la situation ?

Le président Bédié fut l’un des principaux artisans de la plateforme des Houphouëtistes à savoir le RHDP canal historique, fondé à Paris en 2005. Aujourd’hui, il est à la tête d’une coalition de dix-sept partis politiques. Juste pour vous dire que le Président Bédié est un grand rassembleur en plus de ses immenses qualités d’homme d’Etat. Il a l’expérience et l’expertise de la gestion des affaires publiques. Aujourd’hui, c’est lui, qui fédére toute l’opposition. Pour ma part, je pense que le Président Bédié est l’homme de la situation. C’est lui qui peut rassembler les ivoiriens autour d’un idéal commun. Malgré tous les coups qu'il a reçus de son allié d’hier, celui qu’il a permis de faire deux mandats à la tête du pays, le Président Bédié est toujours resté calme et serein. Il n’est jamais tombé dans les provocations de ses adversaires politiques. C’est un grand rassembleur qui est loin des clichés qu’on lui confère très souvent.

Monsieur le Ministre, que pensez-vous de la gestion du COVID-19 par le Gouvernement ?

Je voudrais avant tout propos, adresser mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des parents, amis ou proches du fait de cette pandémie, ensuite souhaiter le prompt rétablissement à toutes les personnes contaminées et féliciter l’ensemble du corps médical et de sécurité qui depuis la découverte du premier cas, sont en première ligne pour repousser cette maladie et protéger nos concitoyens. Pour revenir à votre question, permettez-moi de vous dire qu'il est vraiment dommage que pour une affaire aussi sérieuse, le gouvernement ait refusé d’associer toutes les forces vives de la nation dans la lutte contre cette pandémie. Malgré tous les appels de pied de l’opposition, le gouvernement comme à son habitude, a fait la sourde oreille. Le résultat est là aujourd’hui, chaque jour les chiffres ne font que grimper ! Comment voulez-vous que les ivoiriens respectent les mesures barrières si des autorités du pays font des meetings avec plus de deux cent personnes réunies sur un espace, en parfait désaccord avec les règles qu'elles ont mises en place elles mêmes ! C’est pourquoi, je voudrais saisir l’opportunité que vous m’offrez pour dire au gouvernement qu’il n’est pas encore tard. Qu’il fasse appel à toutes les forces vives de la nation pour qu’ensemble nous luttions pour freiner la propagation de ce virus mortel. Pour terminer sur cette question, je voudrais pour ma part, exhorter nos concitoyens au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement. On n’expérimente pas la mort.

Comment se porte aujourd’hui le MFA et qu’est-ce que vous prévoyez pour la présidentielle à venir ?

Le MFA se porte très bien. Et comme je vous le disais au début de cet entretien, le MFA est membre de la Coalition pour la Démocratie, la Réconciliation et la Paix (CDRP). A ce titre, la majorité de nos activités politiques se font au sein de la coalition. Nous continuons de tenir les rencontres prévues par les textes de notre Parti. Pour ce qui est de la présidentielle à venir, je voudrais vous informer qu’au regard de la collaboration que nous avons eue avec le PDCI-RDA lors des élections municipales et des conseils régionaux, collaboration qui nous a permis de glaner deux mairies et plus d’une soixantaine de conseillers régionaux et municipaux, il a été décidé au cours du Bureau politique tenu le 26 mai 2020, que nous soutenions la candidature du Président Henri Konan Bédié s’il est retenu à l’issue de leur convention qui se tiendra bientôt.