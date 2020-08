Développement: Bécédi-Brignan en fête le 29 août, ce qui va se passer

Ce sera la liesse le 29 août 2020 dans la sous-préfecture de Bécédi-Brignan, localité située dans le canton Tchoyasso, qui couvre les sous-préfectures de Yakassé-Mé, Bécédi-Brignan et d'Agou.

Agou: Les bureaux des jeunes et des femmes de Bécédi-Brignan investis, le 29 août

Bécédi-Brignan, localité située dans la région de la Mé, accueillera une double cérémonie d’investiture du président des jeunes et des femmes, suivie du lancement officiel du projet clé en main destiné aux associations de femmes et de jeunes de ladite localité.

Parrainée par un fils du canton Tchoyasso en la personne d’Eric-Casimir Akaffou, chef de cabinet du ministre des Ressources animales et Halieutiques, Moussa Dosso, lui-même, président de la cérémonie, cette rencontre de grande ferveur réunira tous les fils et filles du Tchoyasso.

Ce seront des moments de communion intense et de réjouissance avec le peuple de Bécédi-Brignan. Pour joindre l’utile à l’agréable, un grand bal suivi de jeux ludiques du pays akyé occupera les populations de Bécédi-Brignan et leurs hôtes, la veille de ce rassemblement. Suivra, sur la place publique de la localité, le 29 août l’investiture des présidents des jeunes et des femmes et le lancement du projet clé en main.

Dans le but de rassembler tout le canton, le parrain de la cérémonie a entrepris plusieurs tournées dans la zone afin de rassurer les populations du parrainage de cet évènement qui tient à cœur à la jeunesse et aux femmes de Bécédi-Brignan et au-delà, du canton Tchoyasso.

Pour Dominique Achou Séka, président des jeunes en attente d'être investi ce jour : « C’est la toute première fois qu’un fils de la région s’investit autant dans la jeunesse. En plus de nous honorer en rendant publique notre investiture à travers une fête populaire qui va réunir toutes les sous-préfectures du canton, Eric-Casimir Akaffou décide de nous rendre autonome en mettant à notre disposition un outil important pour notre réalisation à savoir, le financement de nos projets d’élevage", a-t-il expliqué.

Puis de se réjouir: "Nous ne pouvons que saluer cette action et nous engager à faire honneur à notre frère et son ministre en capitalisant cet acquis pour donner la chance à tous les jeunes de se prendre en charge, comme c’est le cas dans d’autres régions de la Côte d’Ivoire".

Même son de cloche pour Agnès N’Cho Gbailly, présidente des femmes de la sous-préfecture, pour qui le moment est venu pour les femmes de la localité et celles des villages environnants, de faire valoir leurs talents et savoir-faire.

« Nous démontrerons à la face du monde que nous pouvons vivre rassemblés comme un seul homme et que nous avons les capacités adéquates à rendre grand ce que nous touchons du doigt », rassure la présidente.