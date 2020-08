Adama Bictogo livre les secrets du 3è mandat du président Ouattara

Alassane Ouattara, le chef de l’Etat sortant, a été officiellement investi candidat de son parti, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), au scrutin présidentiel du 31 octobre. C’était à l’occasion de la convention ordinaire du parti, tenue ce samedi 22 août 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny d’ Abidjan-Plateau.

Bictogo et le RHDP convaincus de la victoire de Ouattara au soir du 31 octobre

Alassane Ouattara est officiellement le candidat du RHDP au scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Le chef de l’Etat sortant, candidat à sa propre succession, a été investi ce samedi 22 août 2020 lors de la convention ordinaire de son parti qui a eu lieu dans un stade Félix Houphouët-Boigny plein à craquer.

Le président Ouattara confirme ainsi sa décision du 6 août dernier, de prendre la relève du candidat initialement désigné du RHDP, Amadou Gon Coulibaly, décédé brutalement le 8 juillet des suites d’un malaise cardiaque.

Pour Adama Bictogo, Directeur exécutif du RHDP, l'investiture du président Ouattara, marque le point de départ d’une victoire certaine du parti houphouëtiste au soir du scrutin du 31 octobre 2020.

« Nous sommes conscients des grandes responsabilités qui sont les nôtres, à vos côtés, au service de la Côte d’Ivoire, mais en même temps nous sommes convaincus qu’aujourd’hui est également le point de départ de notre victoire, la victoire du RHDP, la victoire de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens », a indiqué le député d’ Agboville.

Selon l'ancien ministre de l'intégration africaine, la candidature du chef de l’Etat sortant, ouvre le début d’une séquence historique: celle de relever les multiples défis qui se dresseront sur le chemin du développement de la Côte d’Ivoire.

« La Convention qui se tient aujourd’hui 22 août 2020 qui consacre votre candidature nous ouvre les portes de l’espérance et de la certitude. L’ombre, l’âme et l’esprit de votre fils Son Excellence Feu Monsieur le Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY plane et continuera de planer sur chaque rassemblement du RHDP depuis cette terrible journée du mercredi 08 juillet 2020 », a-t-il conclu.