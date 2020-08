Confiant, Ouattara dépose sa candidature et rassure les Ivoiriens

Investi, samedi, candidat du RHDP pour le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020, le président Alassane Ouattara a déposé son dossier de candidature ce lundi 24 août 2020, au siège de la Commission électorale indépendante (CEI) à Abidjan-Cocody.

"La Côte d’Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain", rassure Alassane Ouattara

Alassane Ouattara est officiellement le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Son dossier de candidature pour le scrutin du 31 octobre 2020, a été réceptionné ce lundi 24 août 2020, par le secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante (CEI). « Nous avons au niveau du RHDP une procédure liée à la préparation des élections. Je me réjouis d’avoir posé cet acte pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020 », a déclaré le chef de l'Etat sortant.

Profitant de l'occasion, il a appelé les uns et les autres à œuvrer en faveur d'élections apaisées: « Je sais compter sur mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent faire leur choix en toute tranquillité dans la paix et sans violence ». Depuis l’annonce de sa candidature, le 6 août dernier, veille de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, le pays a replongé dans un nouveau cycle de violence.

Les manifestations de protestation qui ont gagné plusieurs communes d’Abidjan, ainsi que des villes de l’intérieur du pays ont déjà fait 6 morts, des centaines de blessés et plusieurs arrestations dont des opposants et des leaders de la société civile.

«Je considère que notre pays fait la démonstration de l’enracinement de la démocratie depuis les dernières élections; qu’elles soient présidentielles, législatives et municipales et sénatoriales (...) Et je sais que la Côte d’Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et nous nous soumettrons au verdict des Ivoiriens », rassure Alassane Ouattara.

Puis le président du RHDP de lancer un appel à ses concitoyens: « Je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans des endroits et à des niveaux où cela doit être ».