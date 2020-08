Investiture de Ouattara : Le RHDP en quête de 100 000 militants

Initialement prévue à Yamoussoukro (centre), l'investiture du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Alassane Ouattara, se tiendra finalement à Abidjan, le 20 août au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Au dire d'Adama Bictogo, directeur exécutif du parti au pouvoir, ce sont 100 000 militants qui sont attendus à cet évènement.

Investiture du candidat du RHDP, 100 000 militants attendus

Alassane Ouattara a annoncé sa candidature à la présidentielle. C'était le 6 août 2020, veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président ivoirien avait pourtant promis de ne pas briguer un autre mandat à la fin de son second quinquennat. Mais il a expliqué que le décès brutal d'Amadou Gon Coulibaly, le candidat désigné du RHDP, l'oblige à revenir sur sa décision. L'opposition ivoirienne ne l'entend pas de cette oreille et soutient que la candidature du patron des houphouëtistes est illégale.

Le RHDP ne veut pas se laisser ébranler par les marches éclatées dans le pays et se prépare à organiser l'investiture de son candidat. Au cours d'une rencontre avec les coordinations régionales d’Abidjan-Nord de son parti politique, lundi 17 août 2020, Adama Bictogo a remobilisé ses troupes. "Aujourd’hui, je suis venu dire que face à la minorité bruyante, il faut que la majorité silencieuse sorte le 22 août 2020 pour montrer à l’opinion nationale et internationale que la grande majorité est Rhdp. Que la grande majorité est pour la candidature d’Alassane Ouattara et va se donner les moyens pour le faire gagner par son engagement et sa mobilisation", a déclaré le directeur exécutif du RHDP dont les propos sont repris par L'Intelligent d'Abidjan. Notre source indique que l'ex-ministre de l'Intégration africaine attend 100 000 militants à l'investiture d'Alassane Ouattara.

En réalité, le RHDP, face aux manifestations éclatées contre la candidature de son mentor, entend faire une démonstration de force. Adama Bictogo et les siens sont déterminés à relever le défi de la mobilisation afin de montrer à l'opinion nationale et internationale que la majorité des Ivoiriens sollicitent l'actuel président pour un 3e mandat.