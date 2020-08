Football: Séisme à Barcelone, Messi demande officiellement son départ

C’est un véritable cataclysme qui s’annonce dans le monde du football. Lionel Messi a confirmé dans la soirée du mardi sa volonté de quitter le FC Barcelone. Ce qui était une rumeur quasiment incroyable il y a quelques semaines est bien en train de devenir une réalité.

Messi a informé la direction du Barça de sa décision de partir

Au lendemain de la déroute du FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich, des informations avaient fait état d’une volonté de Lionel Messi de quitter le FC Barcelone. Dans un premier temps minimisée, cette information est désormais officielle.

L’attaquant argentin veut bien partir et il en a informé la direction du club catalan. Ainsi, selon les médias TyC Sports et Olé, Lionel Messi a informé le club via un burofax de sa volonté d’activer une clause de son contrat qui lui permet de rompre unilatéralement son contrat avec le Barça.

De son côté, la direction du club estime que les compétitions ayant été jouées au-delà de la « mi-juin », date normale de la fin de saison, cette clause ne peut plus être considérée comme valable en août. Lionel Messi bien décidé à partir ne devrait pas accepter cet argument.

La tête de Bartomeu demandée pour Messi

A l’annonce de la décision de Lionel Messi, des fans du Barça se sont spontanément massés devant les bureaux de la direction du club pour demander le départ du président Josep Bartomeu. Il faut dire que les récents choix sportifs de la direction du club sont le principal argument de Messi pour justifier son départ.

La saison blanche du Barça cette année, les recrutements ratés du club et surtout une réunion entre le sextuple Ballon d’or et le nouvel entraineur du club, Ronald Koeman, ont achevé de convaincre l’argentin. Après 20 ans passées au sein du club où il a écrit son histoire, Lionel Messi devrait donc se lancer dans un nouveau défi.

En attendant, les supporters et d’anciens présidents du club demandent la démission de Josep Bartomeu afin de retenir l’idole du Camp Nou. Mais cette démission sera-t-elle suffisante pour retenir le joueur si elle intervenait? Difficile de le dire.