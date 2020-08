Doumbia Major tacle Bédié : "Quelle incohérence !"

Doumbia Major a sorti les griffes contre Henri Konan Bédié après que le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a déposé son dossier de candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. Que reproche-t-il au juste à l'ancien chef d'État ivoirien ?

Bédié dépose sa candidature, Doumbia Major le clashe

Henri Konan Bédié, 86 ans, candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020, a déposé sa candidature auprès de la Commission électorale indépendante (CEI). Accompagné d'une foule de partisans, le chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) s'est rendu au siège de l'institution dirigée par Ibrahime Coulibaly-Kuibiert.

"Comme vous le voyez, je viens en ce jour du 27 août 2020 de déposer le dossier de ma candidature à la CEI. Cette candidature, je la confie au peuple ivoirien. Elle nous permettra de reconstruire une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d’Ivoire de la paix, de la tolérance du dialogue et du développement", a déclaré le "sphinx de Daoukro" après un échange avec le président de la CEI. Au nom du plus vieux parti politique ivoirien, Henri Konan Bédié se prépare à affronter Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), dans les urnes. Finalement, la bataille entre les deux anciens alliés aura lieu.

La candidature d'Henri Konan Bédié n'est pas du goût de Doumbia Major. Le fondateur du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR) avoue ne pas comprendre la décision de l'ex-président ivoirien de se porter candidat à l'élection présidentielle.

"Le PDCI, le parti le plus incohérent du globe. Comment peux-tu déposer tes dossiers auprès d'une structure que tu ne reconnais pas ? Au moment où tu appelles tes militants à descendre dans les rues contre la CEI dont tu exiges la démission du président, toi le même tu payes les services des fanfares pour t'accompagner afin de déposer ta candidature auprès d'un président de CEI, contesté par ton parti. Quelle incohérence ! ", a martelé l'ex-membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI). Doumbia Major estime que le natif de Daoukro a trahi son "fils" Guillaume Kigbafori Soro.