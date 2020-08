Affaire Drogba : Sam Etiassé répond à la FIFA et fait des révélations

Le vendredi 28 août, au lendemain du rejet de la candidature de Didier Drogba, la FIFA a annoncé la suspension du processus électoral à la FIF. L’instance mondiale a également réclamé de la fédération ivoirienne un ensemble de documents devant lui permettre de mieux comprendre la situation actuelle.

La FIF répond à la FIFA après l’élimination de Drogba

Par un courrier signé de Fatma Samoura, sa Secrétaire générale, la FIFA a suspendu le processus électoral à la FIF le vendredi 28 août 2020, soit 24 heures après l’annonce de l’élimination de Didier Drogba de la course à la succession de Sidy Diallo. Dans cette note, la collaboratrice de Gianni Infantino demandait à recevoir ce même vendredi un ensemble de documents.

Directeur Exécutif de la FIF et par ailleurs, Secrétaire de la Commission électorale, Sam Etiassé a mis ces documents à la disposition de l’instance mondiale. Ainsi, le cadre de la FIF a fait parvenir 11 procès-verbaux à l’instance mondiale avec notamment des explications détaillées sur les différentes décisions prises sur la candidature de Didier Drogba.

Le PV qui valide Drogba antidaté ?

Au nombre de ces documents envoyés, on retrouve le Procès-verbal en date du 8 août 2020 qui contiendrait la décision de validation des candidatures de Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté. Dans sa note à Fatma Samour, Sam Etiassé a ainsi révélé que ce document a été signé par certains membres de la Commission non pas le 8 août mais, le 9.

Il aurait été selon le Préfet hors-grade antidaté. Ces manœuvres auraient été faites en vue de valider le dossier de Didier Drogba « au nom de la cohésion sociale ». « A la fin des délibérations, au moment de signer le procès-verbal, le président de la commission électorale a refusé de signer le procès-verbal du 06 août 2020 au motif que lui et sa famille faisaient l’objet de menaces de mort sur les réseaux sociaux et que pour la cohésion sociale il estimait qu’il fallait valider tous les dossiers de candidature sans tenir compte des dispositions statutaires qui prévoient les conditions d’éligibilité », a écrit Sam Etiassé.

Le Directeur exécutif de la FIF a poursuivi en ces termes : « Le dimanche 09 août 2020, le président de la commission électorale va convoquer une autre réunion pour demander aux membres de revoir les délibérations du jeudi 06 août et d’aller dans le sens de la cohésion sociale. Trois des membres de la commission, fort de cette information qui leur était donnée, se sont laissés convaincre, les quatre autres ont refusé de suivre le président ».

Les raisons du départ de René Diby

Dans son courrier, Sam Etiassé est également revenu sur le départ de René Diby de la Commission le 25 août, date de reprise des travaux. A en croire l’ancien Préfet- d’Abidjan, tout est parti de la volonté de René Diby de remettre au goût du jour la décision favorable à Didier Drogba.

« Le mardi 25 août, tous les membres de la commission électorale ont répondu présent. Prenant la parole, le président de la commission a indiqué qu’il souhaite que la réunion soit courte et qu’elle ne porte que sur la signature du procès-verbal du 08 août 2020 par le secrétaire statutaire, et qu’il n’avait aucunement l’intention de rouvrir les débats et permettre de nouvelles délibérations et un vote. Ce que tous les autres membres ont refusé parce que n’étant pas conforme aux recommandations de la FIFA contenues dans son courrier du 21 août 2020.C’est alors que le président de la commission est entré dans une colère et a quitté la salle de réunion en laissant entendre aux autres membres qu’il démissionnait dans ce cas. Son retrait a fait l’objet d’un procès- verbal de constat dressé par la commission le mardi 25 Août 2020 », a expliqué Sam Etiassé. La FIFA ne devrait pas tarder à se prononcer sur cet autre rebondissement.