Football: Tottenham envoie un signal fort à Serge Aurier

Joueur de Tottenham depuis 2017, Serge Aurier pourrait rejoindre un nouveau club lors de ce mercato. L’avenir du capitaine de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire devrait s’écrire bien loin de Londres.

Tottenham pousse Serge Aurier vers la sortie ?

Agé de 27 ans, Serge Aurier évolue à Tottenham depuis 3 saisons. L’international ivoirien est arrivé à Londres en provenance du Paris Saint-Germain et s’est engagé pour 5 ans avec les Spurs. Cependant, l’aventure entre le club anglais et le natif de Ouragahio dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, devrait prendre fin. De fait, Tottenham a annoncé le recrutement du latéral droit irlandais, Matt Doherty.

Agé de 28 ans, le joueur auteur d’une belle saison avec Wolverhampton, a coûté 15 millions d’euros, soit 9,8 milliards de Francs CFA. Ce recrutement vient pousser Serge Aurier vers la sortie. De fait, Doherty qui s’est engagé pour 4 ans avec Tottenham, ne vient sans doute pas jouer le rôle de doublure au sein de l’équipe coachée par José Mourinho. International irlandais, Matt Doherty, faut-t-il le souligner, a signé 4 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en Premier League.

Direction l’Italie pour Serge Aurier ?

Défenseur colosse (1,86 m), Matt Doherty a véritablement explosé cette saison avec les Wolves, club avec lequel il est arrivé en quart de finale de la Ligue Europa. Serge Aurier est donc plus que jamais sur le départ. L’ancien toulousain qui est apparu avec un nouveau look, est annoncé au Milan AC. En Lombardie, il rejoindrait son compatriote et coéquipier en sélection, Franck Késsié.

Selon les médias, Tottenham pourrait céder son international ivoirien contre un montant compris entre 15 et 20 millions d’euros. Cette saison, Serge Aurier a marqué 1 but et délivré 5 passes décisives en Premier League. Revenu à un bon niveau sur la fin de saison, il serait une recrue de choix pour le Milan AC.