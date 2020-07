France: Le frère de Serge Aurier tué suite à un « différend amoureux »

Frère cadet de Serge Aurier, Christopher a été tué par balles lundi dans une zone industrielle à Toulouse en France. Agé de 26 ans, le défunt était également footballeur. Ce mardi, un homme a été placé en garde à vue.

Un homme avoue le meurtre du frère de Serge Aurier

Christopher Aurier, frère cadet de Serge Aurier, a été abattu d’une balle tôt le lundi près de la zone industrielle de Toulouse. Footballeur amateur, il était âgé de 26 ans. Ce mercredi, La Dépêche fait savoir qu’un homme a été placé en garde à vue mardi. Selon le confrère, le coupable présumé s’est présenté de lui-même aux alentours de 18 heures au commissariat de Toulouse. Selon les aveux de ce dernier, c’est à la suite d’un « différend amoureux » que le cadet de Serge Aurier a été abattu. Formé au Racing Club de Lens comme son frère, Christopher évoluait au Toulouse Rodéo en 5e division française. Il n’était pas parvenu, contrairement à son ainé, à percer au haut niveau.

Plusieurs soutiens pour Serge Aurier

Très actif sur les réseaux sociaux, Serge Aurier est pour l’heure resté muet face à ce drame. Le latéral droit de Tottenham ne s’est pas exprimé publiquement sur la question. Le capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire a cependant pu compter sur le soutien du monde du football. Ainsi, son club s’est montré solidaire du champion d’Afrique 2015 en publiant une déclaration sur twitter.

« Nous soutenons Serge en cette période difficile et nous demandons que l’intimité du joueur et de sa famille soit respectée », précise la note. Le Racing Club de Lens et le Toulouse FC, clubs par lesquels Serge Aurier est passé, ont également exprimé leur soutien au défenseur ivoirien. C’est aussi le cas pour Kylian Mbappé. « Je suis avec toi », a publié l’attaquant du PSG sur twitter avec en illustration une photo de l'international ivoirien.