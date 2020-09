FIF, candidature de Drogba: Les graves accusations du juriste Raux-Yao

La candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football continue de faire parler. Cause principale du blocage actuellement observé dans le processus, la question a été évoquée par Raux-Yao Athanase, président de la Commission juridique de la FIF dans un entretien accordé à Fraternité Matin.

Des commissaires en mission pour Drogba ?

Président de la Commission juridique de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Raux-Yao Athanase s’est exprimé sur le processus actuellement suspendu par la FIFA. Dans les colonnes de Fraternité Matin, le juriste a notamment accusé certains membres de la Commission électorale d’être en mission pour Didier Drogba.

« Le problème qu’il y a eu relativement à la Commission n’est pas la pression sur les réseaux sociaux. Ce sont des individus au sein de cette commission électorale qui ont failli à leur mission. Ils ont pris parti pour un candidat », a déclaré le juriste de la FIF. En tête de ces commissaires favorables selon lui à Didier Drogba, Raux-Yao Athanase a cité le président de la Commission, René Diby. Il accuse ce dernier d’avoir voulu « user de sa carrure d’ancien ministre des Sports pour faire passer sa décision ».

La FIFA en erreur sur le cas Drogba ?

Dans ses échanges avec Fraternité Matin, Raux-Yao Athanase n’a pas manqué de revenir sur la dernière réunion de la Commission électorale qui a abouti au rejet de la candidature de Drogba et à une nouvelle intervention de la FIFA dans le processus. « Lorsque la Commission a repris son travail, cette même personne (René Diby, ndlr) a voulu faire passer sa décision au mépris des recommandations de la FIFA », a expliqué le juriste de la FIF qui a précisé que René Diby a claqué la porte. La nouvelle intervention de la FIFA pourrait être partie d’une erreur selon Raux-Yao Athanase. « Les textes sont clairs. C’est la commission électorale qui désigne son président et non l’assemblée générale. Sur la question, nous pensons que la FIFA s’est laissée berner », a-t-il commenté.