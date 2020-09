Election à la FIF : La position radicale de Salomon Kalou

Actuellement exilé au Brésil, Salomon Kalou a son avis sur la prochaine élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Interrogé par « La 3», l’ancien joueur de Chelsea s’est exprimé sur cette affaire qui passionne le monde du football en Côte d’Ivoire.

Salomon Kalou pas concerné par l’élection à la FIF

Joueur de Botafogo depuis quelques semaines, Salomon Kalou est très discret quand il s’agit d’évoquer l’élection à la Fédération ivoirienne de football. Ancien partenaire de Didier Drogba, le numéro 8 du club brésilien n’a aucun avis sur la question. Interrogé sur son silence, le champion d’Afrique 2015 s’est montré catégorique : « Parce que ça ne me concerne guère. Pour moi qui suis en activité, je me concentre sur ma carrière. Après, si je veux aider le football ivoirien, j’ai ma manière à moi de le faire. Je n’ai pas besoin de me prononcer à chaque fois dessus ». En ce qui concerne l’immixtion de la FIFA dans ce processus, Salomon Kalou est resté tout aussi distant. « Je n’ai pas forcément étudié le dossier de très près. J’étais à fond dans mon dernier choix de carrière. Finir en beauté, c’est ce qui me concerne le plus », a-t-il dit.

Salomon Kalou épanoui au Brésil

En ce qui concerne les tensions autour du scrutin, Salomon Kalou n’a pas manqué de rappeler que « le football, c’est un jeu ». « Il ne faut pas l’oublier. Tant qu’on prend du plaisir sur le terrain et que les supporters prennent du plaisir à nous voir jouer, c’est ça qui est primordial. Moi, je me prononce rarement sur ce genre de truc-là », a ajouté le joueur passé par Feyenoord.

Arrivé au Brésil en pleine pandémie du covid-19, le frère de Bonaventure Kalou n’a pas encore joué avec son nouveau club. Cependant, Salomon Kalou se dit heureux dans le pays d’Amérique Latine. « Au début, je trainais un peu les pieds parce que je n’étais pas très enchanté par le projet. Mais après avoir parlé avec les dirigeants et le coach, je pense que le projet qu’ils m’ont vendu est très bon. Pourquoi ne pas l’essayer pour clôturer ma carrière ! », a-t-il ajouté.