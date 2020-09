FIF : Sory Diabaté répond à ses détracteurs et fait une promesse

Candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Sory Diabaté est également vice-président dans le Bureau exécutif sortant de l’instance. Lors d’une rencontre avec le FC San Pedro, il s’est prononcé sur la gestion de l’équipe de Sidy Diallo.

Plus que 5 millions à payer aux clubs selon Sory Diabaté

C’est régulièrement que l’équipe de la Fédération ivoirienne de football a été accusée de malversations financières par des acteurs et le grand public ivoirien. Mercredi, lors d’une rencontre avec le FC San Pedro, club de Ligue 1, Sory Diabaté, candidat déclaré à la présidence de la FIF, a répondu aux accusations proférées à l’endroit de la faitière du football ivoirien. « L’Inspection générale d’État a fait deux missions. Elle n’a rien trouvé d’anormal. L’AG de 2018 n’a rien trouvé d’anormal et nous a accordés le quitus », a indiqué le vice-président de la fédération. « À ce jour, nous avons payé en totalité la subvention de Ligue 2 et de la Division 3. Il ne reste plus que 5 millions à payer à chaque club de Ligue 1, soit 70 millions pour tout boucler », a précisé le candidat. Président de la Ligue professionnelle de football, Sory Diabaté a également donné des assurances à ses hôtes du jour sur son engagement pour le football ivoirien. « Nous allons travailler pour que le football ivoirien se porte bien », a-t-il assuré.

San Pedro souhaite « bonne chance à Sory Diabaté

Accompagné des membres de son équipe de campagne, Sory Diabaté a reçu les félicitations de Bouaziz Abdelkarim, président du FC San Pedro. « Vous avez fait du bon boulot. Je vous souhaite bonne chance », a déclaré le président de l'équipe classée deuxième lors du dernier championnat de Ligue 1. Se tenant relativement loin de cette élection, le FC San Pedro n’a parrainé aucun candidat dans la course à la FIF. Le club visité par Sory Diabaté à son siège des II-Plateaux est en passe de devenir une référence en Côte d’Ivoire. Disposant d’infrastructures et d’une organisation intéressantes, le club de la ville portuaire ambitionne jouer les premiers rôles sur la scène ivoirienne. En attendant, Sory Diabaté poursuit ses rencontres avec les membres de la FIF.