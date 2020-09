Scandale: Une vidéo porno pourrit la vie à Yaya Touré à Manchester

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Yaya Touré, est au cœur d’une vive polémique du côté de Manchester en Angleterre. Le puissant tabloïd britannique The Sun, porte en effet, de lourdes accusations à l’encontre du champion d’Afrique 2015.

Yaya Touré cité dans un scandale sexuel

Le quotidien The Sun informe que l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone aurait été exclu d’un match de charité organisé par l’Unicef, dénommé Soccer Aid, prévu pour ce dimanche 6 septembre 2020 à Old Trafford (mythique stade de Manchester United).

Une décision prise suite à un comportement assez surprenant de Yaya Touré qui aurait publié une vidéo à caractère pornographique dans un groupe WhatsApp dont font partie ses coéquipiers.

De plus, le frère cadet de Kolo Touré, à travers un autre message posté dans le groupe, a proposé à ses coéquipiers de faire venir 19 jeunes filles pour une partie de jambes en l’air après le match.

A en croire The Sun, cette attitude a choqué les partenaires de l'international ivoirien, en particulier les femmes de l’équipe, qui ont demandé sa mise à l’écart de cet événement caritatif.

« Tout le monde à Soccer Aid a été dégoûté par les messages de Yaya (…) Au petit-déjeuner du vendredi matin, tout le monde ne parlait que de ça. Il n’y avait pas de rires et personne ne trouvait ça drôle du tout. Tout le monde s’est inscrit à Soccer Aid avec un seul but : collecter des fonds pour l’Unicef. Cela a jeté une ombre sur l’événement. On a ensuite dit à Touré cette après-midi que la meilleure chose à faire pour lui était de s’en aller », explique une source interne du tabloïd.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le quotidien The Sun fait de graves révélations sur Yaya Touré. En 2016, le joueur avait été la cible de plusieurs rumeurs infondées au sujet d’une double vie ou encore d’un enfant caché, toutes émises par le media britannique.

Après avoir décidé d'entreprendre des poursuites judiciaires dès la parution des articles, l’ancien milieu de Manchester City avait finalement obtenu des excuses du quotidien The Sun, ainsi que le retrait de plusieurs articles mensongers ayant porté atteinte à sa vie privée.