Football, France: Kylian Mbappé positif au covid-19

Mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, star du club de la capitale, a été testé positif au covid-19. La nouvelle a été annoncée ce lundi par la Fédération française de football.

Kylian Mbappé, 7e parisien positif au covid-19

Buteur avec l’équipe de France lors de la 1ère journée de Ligue des Nations le week-end dernier, Kylian Mbappé ne va pas disputer la seconde rencontre de cette compétition pour les champions du monde 2018 prévue face à la Croatie. De fait, la Fédération française de football a annoncé lundi que le jeune joueur de 21 ans a été testé positif au covid-19 lors du rassemblement de l’équipe de France.

Ne présentant aucun symptôme, Kylian Mbappé a quitté ses coéquipiers de l’équipe nationale qui disputent ce mardi 8 septembre 2020 leur match face aux Croates. Avec cette information, Mbappé devient le 7e joueur du PSG testé positif après ses coéquipiers Keylor Navas, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Mauro Icardi.

Le PSG en colère pour Kylian Mbappé

Du côté de Paris, on accueille cette nouvelle avec un brin de colère. De fait, Leonardo, Directeur sportif du club vice-champion d’Europe, n’a pas apprécié que les résultats du test de Kylian Mbappé n’aient pas été communiqués en priorité à son club. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui, et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça », a déclaré le brésilien à RMC.

Leonardo a cependant assuré que le club de la capitale compte donner beaucoup d’attention à son jeune talent d’origine camerounaise. « Si on a appelé Mbappé pour savoir ? Exactement. Il est chez lui et on a appris. Et maintenant c'est à nous de gérer ? C'est sûr qu'on va gérer parce qu'on tient beaucoup à lui », a-t-il ajouté.

Kylian Mbappé va donc manquer le début de la saison du PSG avec notamment, une rencontre face à l’Olympique de Marseille.