Football, mercato: Grosse révélation sur le transfert de Nicolas Pépé

Plus gros transfert de l’histoire d’Arsenal, Nicolas Pépé vient de boucler sa première saison chez les Gunners. Cependant, à en croire son ancien président à Lille, l’international ivoirien aurait pu rapporter plus d’argent au club du nord de la France.

Nicolas Pépé aurait pu coûter plus cher

Au terme d’une saison 2018-2019 aboutie, Nicolas Pépé a rejoint Arsenal. L’attaquant ivoirien a coûté aux Gunners 80 millions d’euros, soit plus de 52 milliards de Francs CFA. A ce jour, le natif de Mantes-la-Jolie en France est le joueur le plus cher de l’histoire d’Arsenal. Mais, il aurait pu valoir plus s’il avait choisi une autre destination.

C’est du moins ce qu’a révélé fin août Gérard Lopez, ancien président de Lille au micro de Talksport. « Arsenal a fait un sacré accord. Ils ont eu un joueur que les autres voulaient et un joueur pour lequel un club offrait plus d'argent. Ce sont les agents de Pépé qui nous ont demandé d’aller à Arsenal et nous avons donc accepté un peu moins d’argent que ce que nous aurions pu trouver ailleurs », a déclaré le dirigeant. Gérard Lopez a assuré que Lille n’a pas vendu son ancien joueur « au plus offrant ».

Lopez confiant pour Nicolas Pépé

Auteur d’une saison très moyenne avec 8 buts inscrits en 42 matchs, Nicolas Pépé a été bien souvent à la peine lors de cette première année en Angleterre. Mais, Gérard Lopez ne se fait aucun doute quand il s’agit d’évoquer la qualité du joueur de 25 ans.

« Le talent est toujours là et que vous ne pouvez pas le voir disparaitre. C’est un jeune joueur et un joueur qui fonctionne avec des gens qui croient en lui. Lui donner des opportunités mais aussi des responsabilités », a souligné le président lillois. « Dans son cas, le meilleur reste à venir », a ajouté l’homme d’affaires avant de rappeler que les débuts à Lille de Nicolas Pépé n’ont pas été fameux.

« Quand il est venu chez nous, a-t-il révélé, les six ou sept premiers mois n'étaient même pas moyens. Vous pouviez voir des aperçus de talent. Il a soudainement trouvé son rythme dans la seconde moitié de la saison et il a vraiment réussi la deuxième saison ». L’international ivoirien se sait donc attendu pour cette deuxième saison à Arsenal.