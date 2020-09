Football: Vers un chassé croisé Jérémie Boga-Wilfried Zaha?

Cette saison, Jérémie Boga fait assurément partie des joueurs qui vont animer le mercato. L’ivoirien de 23 ans est dans le viseur de nombreux clubs, et Crystal Palace vient de se joindre à cette liste.

Jérémie Boga pour remplacer Wilfried Zaha ?

A 23 ans, Jérémie Boga a disputé lors de la saison écoulée son meilleur football depuis qu’il est professionnel. Auteur de 11 buts avec Sassuolo, l’international ivoirien a fortement contribué à la belle 8e place du club de Serie A. Ces performances ont séduit plus d’un club et des offres notamment de Naples et Rennes ont été évoquées dans les médias.

Mais, ce mardi, Fraternité Matin nous apprend que Crystal Palace est entré dans la course pour arracher la signature de l’attaquant ivoirien. Les Eagles souhaitent selon le média gouvernemental compenser un éventuel départ de Wilfried Zaha en signant son compatriote. Jérémie Boga présente l’avantage de connaitre Londres; lui qui a débarqué à Chelsea alors qu’il était encore adolescent.

Jérémie Boga intéressé par Palace ?

Si l’intérêt de Crystal Palace ne surprend pas au vu des qualités de Jérémie Boga, on peut émettre des doutes sur la volonté du jeune ivoirien de rejoindre les pensionnaires de Selhurst Park. En effet, on peut aisément affirmer qu’en quittant Sassuolo pour Crystal Palace, le natif de Marseille ne ferait pas un bon qualitatif en terme d’ambitions. En effet, habitué au ventre mou de Premier League, Crystal Palace a terminé à la 14e place cette saison et ne semble pas avoir les arguments pour prétendre à mieux sur la prochaine saison.

Courtisé par Naples et Rennes, deux clubs qui disputeront la prochaine Ligue des Champions, Jérémie Boga est également sur les tablettes du Bayer Leverkusen, valeur sûre de Bundesliga. Le jeune talent ivoirien qui devrait faire son retour en équipe nationale, ne devrait donc pas donner sa priorité aux Eagles et ce, même si le club de Londres est capable de s’aligner sur les exigences financières de Sassuolo.