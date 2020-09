Football: Blessé, Gbamin voit débarquer un gros concurrent

Blessé depuis de longs mois, Jean-Philippe Gbamin, milieu de terrain international ivoirien, n’a toujours pas pu montrer grand-chose avec Everton. Le joueur né à San Pedro qui pourrait retrouver les terrains en fin d’année 2019 a vu son club s’attacher les services du talentueux Abdoulaye Doucouré.

Gbamin en concurrence avec Doucouré ?

Mardi dernier, Everton a annoncé la signature pour 3 saisons du milieu de terrain français Abdoulaye Doucouré. Performant avec Watford ces dernières saisons, l’ancien rennais a coûté 28 millions d’euros, soit près de 19 milliards de Francs CFA au club de la Mersey. Agé de 27 ans, Abdoulaye Doucouré qui évolue en tant que milieu relayeur apparait comme un sérieux concurrent pour Jean-Philippe Gbamin.

De fait, l’international ivoirien qui enchaine les blessures depuis son arrivée la saison dernière à Everton voit débarquer un concurrent qui a fait ses preuves en Premier League. S’il n’a pu éviter la relégation à Watford, Abdoulaye Doucouré s’est imposé comme une pièce maitresse des Hornets pendant plusieurs saisons. Avec Watford, le nouveau coéquipier de Gbamin a disputé 129 rencontres de Premier League durant lesquels il a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives.

Gbamin va devoir batailler

A sa signature, Abdoulaye Doucouré a exprimé sa joie de rejoindre Everton. Le français d’origine malienne a ainsi indiqué être en pleine capacité pour briller avec les Tofees. «Cela fait longtemps que j’attends de venir ici et c’est arrivé donc je suis très heureux […] Je me sens au sommet de ma carrière en ce moment. Mentalement et physiquement, je suis à mon meilleur niveau », a-t-il déclaré pour le site d’Everton.

Mais, l’ancien rennais n’est pas le seul concurrent pour Gbamin. En effet, Carlo Ancelotti, coach de la deuxième équipe de la ville de Liverpool, a enregistré les signatures du brésilien Allan en provenance de Naples et du milieu offensif James Rodriguez venu du Real Madrid. En tout, Everton compte à ce jour 11 milieux de terrain dans son effectif professionnel.

Arrivé en provenance de Mayence pour la somme de 25 millions d’euros soit plus de 16 milliards de Francs CFA, Jean-Philippe Gbamin qui peut jouer un cran en arrière, c’est-à-dire en défense centrale aura donc fort à faire pour s’imposer au sein de l’équipe de Premier League.