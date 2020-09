Football: L'élection du président de la CAF aura lieu en mars 2021

La Confédération africaine de football (CAF) a tenu une réunion de son Comité exécutif ce jeudi 10 septembre 2020 par visioconférence. Au terme de la rencontre, l’agenda pour l’élection du président de l’instance a été dévoilé.

L’élection du président de la CAF aura lieu en mars

L’élection du président de la Confédération africaine de football, aura lieu le 12 mars 2021. Le scrutin, selon une note issue de la réunion du Comité exécutif de l’instance produite ce jeudi 10 septembre 2020, aura lieu lors d’une assemblée générale à Rabat, au Maroc. Selon l’agenda publié par la CAF, les premières étapes du scrutin consisteront à désigner le président de l’instance dirigeante du football africain. Ainsi, le 11 septembre 2020 marque l’ouverture de la réception des candidatures. Cette étape sera close le 12 novembre 2020.

L’identité des candidats sera par la suite communiquée à toutes les associations nationales le 11 janvier 2021, soit 2 mois avant l’Assemblée générale élective. Avant ces étapes, la CAF va tenir son Assemblée générale ordinaire le 11 décembre 2020 à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie. Cependant, selon l’instance, « si la situation sanitaire reste inchangée en Ethiopie avec notamment le maintien de l’état d’urgence, la Tanzanie se présentera comme la deuxième option ». «L’organisation de l’AGO par visioconférence ne sera envisagée qu’en dernier recours », a ajouté l’instance présidée par Ahmad Ahmad.

La Confédération africaine de football dévoile le calendrier

La réunion du Comité exécutif de ce jeudi qui s’est tenue par visioconférence a également été le lieu pour l’instance continentale de dévoiler le calendrier de ses compétitions pour la saison 2021. Dans ce sens, « initialement prévu du 4 au 25 avril 2020 et reporté en raison de la pandémie COVID-19, le tournoi final du Championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020 se déroulera du 16 janvier au 7 février 2021 », précise le communiqué qui a sanctionné la rencontre.

La Ligue des Champions va quant à elle connaitre son épilogue le 6 novembre 2020. Les matchs aller des demi-finales auront lieu les 17 et 18 octobre 2020 quand les matchs retour seront organisés les 23 et 24 octobre 2020. La Coupe de la Confédération se jouera de son côté les 19 et 20 octobre pour les demi-finales quand la finale aura lieu 5 jours après.