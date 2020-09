Vital démonte Mike Le Bosso: « Arrête de montrer ta tétine »

L’artiste Vital, au déhanché dévastateur, règle ses comptes avec Mike Le Bosso. Elle a révélé sur Facebook des manœuvres peu orthodoxes de ce personnage du milieu des nuits africaines à Paris. Il aurait cherché à l’entraîner dans son lit alors qu’il promettait de l’aider. Selon l’artiste, l’organisateur de spectacles lui aurait envoyé des photos de sa « tétine ».

Vital humilie Mike Le Bosso sur Facebook

Mike Le Bosso n’est pas un artiste, mais un producteur de spectacles en France. Cet Ivoirien, connecté à plusieurs artistes de Côte d’Ivoire, est un habitué des clashs avec les femmes du milieu. Cette semaine, c’est avec la chanteuse Vital qu’il se crêpe le chignon sur Facebook. La danseuse a diffusé une conversation d’elle et le producteur Kanté Faro. Elle démontre dans celle-ci avoir payé son visa pour la France sur invitation de Mike Le Bosso. Vital aurait payé 500 000 FCFA dans un premier temps avant de faire un second versement du même montant à l’obtention de son visa de 2 mois. Alors qu’un producteur invitant un artiste doit prendre à sa charge tous les frais liés à la mission, il lui aurait fait payer 1 million de FCFA pour obtenir son Visa pour la France. Et très vite, la conversation tourne à des demandes pas très professionnelles du supposé producteur de spectacles.

Vital demande à son témoin Kanté Faro « Il me draguait Mike Le Bosso ? » Réponse du producteur d'artistes : « Il te draguait bien même ! » Elle reprend la parole « Il voulait coucher avec moi, non ? […] Je lui ai dit qu’il était marié, mais il répondait qu’il s’en fiche… » Et l’interlocuteur de l’artiste de préciser que son collègue avait envoyé Vital dans un hôtel après son arrivée en France.

Le producteur lui doit 2500€

Toutes ces révélations sortent parce que Mike Le Bosso a dit dans une vidéo que c’est Vital qui le draguait et qu’une fois en France, elle se serait livrée à lui pour passer à l’acte. Face à ce qui passe pour un mensonge, Kanté Faro, après avoir pouffé de rire, commente en disant « Non, Mike ne peut pas faire ça. Les messages étaient devant moi. Tous les messages qu’il t’envoyait étaient devant moi. Tu ne m’as rien caché. L’image du producteur de spectacles continue d’être émiettée puisqu’une autre révélation de son escroquerie sera aussi affichée. Après une prestation de Vital, le même producteur de spectacles aurait pris les 2500 euros de cachet sans jamais le reverser à l’artiste.

"Marc Le Bosson, il ne faut plus montrer ta tétine aux gens"

Dans son direct, Vital donne un conseil à Mike Le Bosso en lui disant : « Il ne faut plus jamais montrer ta tétine aux gens. Pitié pour toutes les filles qui ont couché avec toi…» À visionner ci-dessous.