Côte d'Ivoire: Bonne nouvelle pour l'humoriste Gohou Michel

Le célèbre humoriste ivoirien, Gohou Michel, vient d'annoncer une bonne nouvelle à ses fans. Il a été honoré à l'international.

Gohou Michel désigné meilleur humoriste africain

Aujourd'hui incontournable dans le milieu de l'humour en Côte d'Ivoire voire en Afrique, Gohou Michel dont les débuts ont été difficiles, a le vent en poupe. Né en mars 1959 à Gagnoa où il a passé la majeure partie de son enfance, il a été rongé par une maladie qui a deformé son physique. Il faisait souvent l'objet de railleries de la part de ses proches. Faute de moyens, il arrête les études à l'école primaire et s'inscrit dans un groupe théâtral à Gagnoa.

Parallèlement à ses activités culturelles, Gohou Michel excerce quelques petits métiers pour pouvoir joindre les deux bouts. En 1985, il décide alors de tenter l'aventure à Abidjan, précisement à Abobo où il intègre la troupe du ‘’Fétiche éburnéen’’.

En 1993, il rencontre le producteur Daniel Cuxac et entre dans la troupe des ‘’Guignols d’Abidjan’’. Dès lors, son talent jusque-là méconnu du public, va exploser au grand jour. Depuis, la vie de Michel Gohou a changé. « Avant, quand je passais dans la rue, les gens disaient: ‘’venez, venez voir ça !’’ Comme si j’étais un objet. Et ils se moquaient de mon physique. J’en ai vraiment souffert. Mais aujourd’hui, ce n’est plus la même réaction... Je ne suis pas allé à l’école, mais je rivalise avec les intellectuels. Si j’arrive à m’exprimer, c’est grâce au théâtre. J’ai rencontré des hommes qui connaissent la valeur de la vie. Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à ces personnes », a déclaré l'acteur de la série ''Ma grande famille'', qui a célébré ses 30 années de carrière en mai 2019.

La talent de Gohou Michel a, une fois de plus, été reconnu à l'international puisqu'il a été désigné meilleur humoriste africain aux Prix africains de développement ( Padev). L'humoriste a lui-même donné l'information via une publication sur Facebook. ''Voilà ça oh. Grâce à votre soutien et surtout vos bénédictions. C'est Dieu qui est fort. Merci à tous'', a posté Gohou Michel, félicité par ses fans.