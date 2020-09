Présidentielle : Après Bédié, Affi N'guessan rejoint Guillaume Soro

Pascal Affi N'guessan a répondu favorablement à l'appel de Guillaume Soro qui demandait depuis Paris à l'opposition ivoirienne de s'unir contre Alassane Ouattara dans le cadre de la présidentielle. Le candidat du Front populaire ivoirien, dans un communiqué publié vendredi 18 septembre 2020, annonce qu'il "accueille favorablement toute initiative qui concourt à l’atteinte de l’objectif de rassemblement et d’organisation d’un scrutin électoral crédible".

Pascal Affi N'guessan en phase avec Bédié et Guillaume Soro

Au cours d'une conférence de presse à Paris, jeudi 17 septembre 2020, Guillaume Soro a vivement fustigé Alassane Ouattara son ancien mentor, en lice pour un 3e mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. "Je suis candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020, en application de la Loi, de la morale républicaine et conformément à mes convictions selon lesquelles, la dictature ne s’épanouit jamais aussi bien que lorsque tétanisés par nos peurs, nos angoisses, nous la laissons prendre possession de nos vies et qu’elle ne recule que si, courageusement, nous nous dressons contre elle", a signifié d'entrée le président de Générations et peuples solidaires (GPS). L'ancien président de l'Assemblée nationale a profité pour appeler "à une unité d’action de l’opposition pour stopper M. Ouattara dans sa folle aventure, par tous les moyens légaux et légitimes".

Guillaume Soro a aussi demandé aux candidats retenus ou non par le Conseil constitutionnel, "spécifiquement au président Bédié, au président Gbagbo, au Premier ministre Affi, au ministre Mabri, au ministre Amon-Tanoh de prendre ensemble" leurs responsabilités et "de faire bloc", mais aussi à "saisir la CEDEAO, l’Union africaine, l’Union européenne, l’ONU en vue d’obtenir des élections démocratiques, transparentes et inclusives comme en 2010 sans préjudice". Le lendemain de la sortie du leader des soroistes, Henri Konan Bédié a réagi en se félicitant de " l'« unité d'action » proposée par le GPS et soutenue par le FPI contre le 3e mandat «inconstitutionnel et interdit » d'Alassane Ouattara", ajoutant que "le PDCI-RDA s'associe évidemment à cette démarche".

Suite au "sphinx" de Daoukro, c'est au tour de Pascal Affi N'guessan de rejoindre Guillaume Soro. Ci-dessous le communiqué marquant l'adhésion du candidat du FPI auprès du député de Ferké et le patron du PDCI :

Communiqué

À l’occasion de la conférence de presse qu’il a animée le 25 août dernier, le président Pascal Affi N'guessan, candidat du FPI, avait appelé à un grand rassemblement de toute l’opposition ivoirienne en vue d’œuvrer à l’instauration d’un processus électoral ouvert, crédible et transparent.

Ce nécessaire rassemblement de l’opposition permettra de mutualiser les forces en vue de contraindre le pouvoir RHDP à mettre en place des institutions crédibles pour l’organisation de l’élection présidentielle d’octobre 2020.

Nos compatriotes ont soif d’alternance pacifique afin de mettre fin au cycle trentenaire de violences qui émaillent régulièrement les élections dans notre pays.

Le candidat du FPI accueille favorablement toute initiative qui concourt à l’atteinte de l’objectif de rassemblement et d’organisation d’un scrutin électoral crédible.

Fait à Abidjan le 18 septembre 2020

Jean Bonin Kouadio

Porte-parole du candidat Pascal AFFI N'guessan.