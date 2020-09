Blocage à la FIF: Gbi de fer accuse la FIFA de complicité avec Drogba

L’humoriste ivoirien, Gbi de Fer, s’est prononcé sur la suspension du processus électoral à la Fédération ivoirienne de football (FIF), annoncée récemment par la FIFA.

Gbi de fer à propos de l'élection à la FIF: ‘’De quel droit se donne la FIFA à se mêler d’une élection locale et même de la bloquer?‘’

Dans le cadre des nombreuses tractations autour de l’élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football, l’humoriste Gbi de fer avait pointé du doigt les partisans de Didier Drogba comme étant les principaux responsables des propos injurieux que l’on constatait sur les réseaux sociaux à la faveur de cette élection. Et il n’était pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités aux fans de l’ancien buteur de Chelsea.

‘’Lorsque vous vous permettez de vilipender ceux qui ne sont pas avec Drogba, à savoir ses adversaires, les dirigeants de clubs, tout comme les anciens footballeurs, vous risquez de braquer toutes ces personnes-là contre votre candidat... Vous ne votez pas et c’est vous qui insultez sur les réseaux sociaux, les gens qui votent. Voilà des gens qui ne sont ni à la FIF, ni responsables sportifs, qui ne votent pas non plus, c’est eux qui s’en prennent verbalement aux acteurs du foot dans ce pays. Les personnes qui votent, on les connaît, ils sont au nombre de 81 votants. Et vous, quel est donc votre rôle dans cette histoire ?‘’, avait-il lancé.

Quelques semaines après que la FIFA a annoncé la suspension du processus électoral, au lendemain de l’invalidation de la candidature de Drogba, Gbi de Fer est à nouveau monté au créneau pour s’insurger contre cette décision de l'instance mondial du football. ‘’L’attitude de la FIFA vis-à-vis du dossier de la FIF est tendancieuse. De quel droit se donne la FIFA à se mêler d’une élection locale et même de la bloquer? (...) Franchement, je ne suis pas d’accord avec cette ingérence de la FIFA. Je le dis, ce que fait la FIFA, ce n’est rien d’autre que de l’ingérence. Pour une affaire de parrainage, la FIFA va intervenir et bloquer une élection au foot en Afrique... Le comportement de la FIFA, on a l’impression qu’ils agissent par amitié‘’, a déploré Kouya Gnépa dit Gbi de Fer, au micro de viberadio.