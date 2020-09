Suspect 95 dans un dilemme : Le rappeur recherche une femme

Suspect 95, de son vrai nom, Emmanuel Gui, est un rappeur ivoirien qui a été très tôt en contact avec la musique. Au moment où sa carrière prend une nouvelle tournure avec son arrivée dans le label Def Jam, le jeune artiste rêve d'une collaboration avec une chanteuse ivoirienne. Il recherche la perle rare.

Quelle chanteuse ivoirienne pour "séduire" Suspect 95 ?

C'est en classe de 3e qu'Emmanuel Gui, si vous préférez Suspect 95, se met à la composition de ses premiers textes. Dans l'underground du rap ivoirien, il se fait rapidement remarquer avec des chansons comme "Sorti de l'ombre" ou encore "Ton sourire vaut de l'or". Les choses vont aller vite lorsque le jeune rappeur est en classe de 4e. En effet, Bebi Philip, un célèbre arrangeur et artiste couper décaler l'invite sur son titre "Demain t'appartient". Suspect 95 part même en tournée avec Mister BBP pour la promotion de ladite chanson. Emmanuel Gui poursuit son ascension en signant une collaboration avec le groupe de rap Kiff No Beat.

Suspect 95 s'engage pour la réconciliation aux côtés d'illustres artistes ivoiriens, notamment Bailly Spinto et Meiway, ainsi que d'autres chanteurs et pose sa voix sur la chanson "Réconcilions-nous". Il est invité sur le projet "Paname Boss" du rappeur français La Fouine, dirigé par Ourfa le loup et qui a réuni Kajeem, Nash et Kiff No Beat. Mais Suspect 95 tient à engranger des diplômes. Cela le conduit à mettre une pause à sa carrière musicale. Le baccalauréat en poche, le rappeur se relance dans le showbiz.

Emmanuel Gui a parcouru du chemin. Aujourd'hui, il fait partie des grands noms du rap ivoirien. Cela s'est confirmé récemment quand Suspect 95 a signé au sein du label Dej Jam. "Nous sommes heureux et fiers de lancer Def Jam Africa en Côte d’Ivoire, au Cameroun et au Sénégal avec 3 incroyables talents : Tenor, Suspect 95, Omzo Dollar. C’est une histoire qui vient continuer sur le continent, avec ses spécificités et son potentiel. Ces dernières années, le HIP-HOP a pris une autre dimension en Afrique localement, mais aussi, au-delà des frontières, et nous avons à cœur chez Universal Music Africa de continuer de nourrir cette culture dont l’influence sur les modes est illimitée", a déclaré Franck Kakou, le directeur général de Universal Music Africa. Récemment, Suspect 95 a annoncé qu'il envisage d’enregistrer un titre avec une chanteuse ivoirienne. "Famille, je veux faire un featuring avec une artiste (femme) ivoirienne ou étrangère, je sais que ça va tuer. Proposez-moi", a-t-il écrit sur son compte Instagram.