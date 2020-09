Tina Glamour en détresse: ''Ma mort est proche, je vais mourir...''

Un an après la mort de son fils, dame Logbo Valentine alias Tina Glamour, vit une situation assez difficile qu'elle a tenu à partager avec ses fans.

Tina Glamour: ''Aidez-moi à ne pas mourir comme mon fils''

Un an après la brusque disparition de son fils, la mère de feu DJ Arafat, Tina Glamour , est frappée d'une déception amoureuse au point de vouloir quitter ce monde. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook ce dimanche, elle a partagé sa douloureuse situation avec ses fans.

''Moi je pense que ma mort est proche, je vais mourir bientôt...vous voyez les dernières vidéos d'Arafat, il parlait en parabole, quand on a en marre, on en a marre'', a-t-elle soutenu avant de donner la raison pour laquelle, elle est abattue.

''Je suis dans une relation très privée, je suis amoureuse de quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'est rien , il ne m'a jamais rien demandé... quand je lui demande s'il a besoin de quelque chose , il me dit qu'il a besoin que je sois heureuse '' a-t-elle soutenu avant d'ajouter ''Je suis amoureuse, moi la grande Tina Glamour, la Spendja, je suis amoureuse, pas d'un moins que rien, mais par quelqu'un qui est beau. La beauté de quelqu'un vient du coeur, la beauté physique vient ensuite. Il est plus jeune que moi, ce n'est pas un complexe pour moi. Je l'aime. Mais je l'ai blessé. Je lui ai porté main plusieurs fois. C'est un homme il peut me frapper, mais je ne sais pas pourquoi je mets ma rage sur lui...Il a bloqué mes deux numéros, il m'a bloqué sur WhatsApp, ce n'est pas ça le plus important, j'ai besoin de lui. Je l'aime ''

Par ailleurs, la Spendja a également demandé de l'aide afin d'éviter une mort semblable à celle de son fils. ''J'ai besoin de me faire suivre, essayer d'oublier et de pardonner, essayer d'oublier ce que j'ai vécu. Mon fils est sorti d'Ivosep parce que je l'ai voulu. Je n'ai pas accepté jusqu'à aujourd'hui, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'amour. Aidez-moi à ne pas mourir comme mon fils. Ce n'est pas une moto qui a tué mon fils, on l'avait délaissé, il ne savait plus où se tourner'', a-t-elle indiqué.