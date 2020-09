Maty Dollar soutient Sidiki Diabaté et se fait lyncher

Maty Dollar, une chanteuse ivoirienne installée aux États-Unis, a brisé le silence dans l'affaire de violences corporelles dans laquelle est impliquée la star malienne Sidiki Diabaté. La jeune dame a apporté son soutien et son réconfort à l'artiste, accusé par sa campagne Mamacita Saw de sévices corporels. Mais la conceptrice de la danse Pistolero a vivement été critiquée par les internautes.

Maty Dollar vole au secours de Sidiki Diabaté, la toile s'enflamme

Sidiki Diabaté broie actuellement du noir. Le chanteur, très célèbre au Mali, son pays d'origine, mais aussi sur le continent africain, est au centre d'une affaire de violences conjugales. En effet, sa conjointe, Mamacita Saw accuse le frangin de feu Arafat DJ de l'avoir fait subir des sévices corporels. "C’est réellement moi sur les photos, mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça … Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait", a confié la jeune dame sur les réseaux sociaux. Ces propos ont immédiatement suscité la colère et l'indignation sur la toile. Le chanteur a été retiré des Afrimma Awards 2020. Un véritable coup dur pour le jeune malien ! Un malheur n'arrive pas seul, dit-on. Le Molare, promoteur du PRIMUD (Prix international des musiques urbaines et du couper décaler), a annoncé la suspension de Sidiki Diabaté, qui a passé sa première nuit derrière les barreaux le lundi 21 septembre 2020.

Depuis Houston où elle vit, Maty Dollar a volé au secours de Sidiki Diabaté. Maty Diomandé, de son vrai nom, a apporté son soutien au prince de la kora. "Beaucoup de courage dans cette épreuve. Que Dieu guide nos pas. Que Dieu lui pardonne ses actes, s'il est coupable ! Il faut éviter de juger, car nul n'est parfait !", a écrit l'initiatrice du "travaillement intelligent". Cette sortie de Maty Dollar a été mal perçue par les internautes qui n'ont pas hésité à attaquer la chanteuse ivoirienne. "Maty j'avais trop de respect pour toi ! Tu ne peux pas cautionner ses actes Maty! Non stp tu es aussi une femme ! Non stp pas toi !", a commenté une fan de l'artiste-chanteuse.

Soucieuse de clarifier les choses, elle a précisé : "Je ne cautionne aucunement les supposés actes de Sidiki. Je le soutiens juste dans cette épreuve qu'il traverse. Si vous avez un proche accusé de quelque chose, vous compatissez avec lui sans approuver ses actes (encore à vérifier). En tant que femme jamais je ne soutiendrai quelqu'un qui bat la femme. Pourquoi chercher le mal dans mes propos que j'adresse à un proche ?".