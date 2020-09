Accusé de violences conjugales, Sidiki Diabaté au bord du gouffre

Trempé dans une affaire de violences conjugales, le célèbre artiste malien Sidiki Diabaté vient de perdre un très grand partenaire. Ce qui compromet très fortement la suite de sa carrière musicale.

Sidiki Diabaté continue sa descente aux enfers

Le chanteur malien Sidiki Diabaté est actuellement dans de sales draps. Acteur principal d'un énorme scandale qui alimente les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, l'artiste est accusé de violences conjugales sur sa compagne, Mamacita Saw, dont des photos présentant son corps tuméfié, ont fuité sur la toile. Celle-ci dit avoir été séquestrée pendant deux mois, puis battue avec des files de rallonge par le célèbre chanteur.

''C’est réellement moi sur les photos mais ces photos datent d’un an… J’ai subi plusieurs violences. J'ai subi plus que ça … Il me frappait avec des rallonges … J’ai été séquestrée pendant presque deux mois. J’étais enfermée dans la maison. Il y a un gars qui me surveillait …‘’, a relaté la jeune femme.

Depuis le déclenchement de cette polémique, l'artiste constate de jour à jour la déchéance de sa brillante carrière. Après avoir été exclu des Afrimma Awards 2020, prix qui honorent les meilleures personnalités culturelles africaines, Sidiki Diabaté a aussi été éjecté du Prix international des musiques urbaines et du Couper-décaler ( Primud 2020 ).

Mis aux arrêts depuis le lundi dernier suite à une plainte déposée par la belle Mamacita Saw, Sidiki Diabaté vient de subir une autre désillusion. Il a cette fois-ci été lâché par sa maison de production Universal Music Africa. L'information émane d'un communiqué publié par le label sur les réseaux sociaux.

''Universal Music Africa a pris connaissance de l'interpellation et du placement en garde à vue de l'artiste Sidiki Diabaté par la brigade d'investigation judiciaire du Mali suite aux graves accusations déposées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de séquestration et de violences conjugales. Dans l'attente du jugement rendu par la justice malienne et compte tenu de l'extrême gravité des faits reprochés à l'artiste, Unversal Music Africa suspend avec prise d'effet immédiat, toute forme de collaboration avec celui-ci'', peut-on lire dans ladite note.