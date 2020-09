Bonne nouvelle pour Debordo après sa rupture avec Bebi Philip

Plusieurs mois après avoir mis fin à sa collaboration avec l'arrangeur Bebi Philip, voici ce que Debordo Leekunfa a décidé de faire.

Debordo Leekunfa sur les traces de feu Dj Arafat

La belle Carmen Sama, veuve du big boss de la Yorogang, Dj Arafat, constitue la pomme de discorde entre les deux artistes Couper-décaler, Debordo Leekunfa et Bebi Philip. Tout est parti, en effet, d’une photo postée sur Facebook par Mister BBP, aux côtés de la mère de la petite Rafna Houon.

Cette publication a suscité de nombreuses réactions dont celle de Derbordo Leekunfa qui avait proposé à Bebi Philip d'entretenir une relation amoureuse avec la veuve du Beerus Sama, sous prétexte qu'Ange Didier Houon aurait couché avec l'ex-femme du très talentueux arrangeur-chanteur ivoirien.

Bebi Philip n'a pas du tout apprécié l'attitude de Debordo qu'il a qualifiée de ''pathétique'' et avait manifesté son souhait de ne pas associer son image à cette polémique. ''C'est pitoyable ! Juste pour créer l’engouement autour d’un morceau...Je refuse d'associer mon image à de mauvaises attitudes'', avait-il posté sur facebook.

Affirmant avoir tenu ces propos dans le seul but de mettre en colère les chinois (fans de Dj Arafat) qui, selon lui, ont pris la mauvaise habitude de s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux, Le Mimi national a pris l’engagement de mettre fin à sa collaboration avec Bebi Philip, celui là même qui a toujours travaillé sur la quasi totalité de ses chansons.

N'ayant plus d'arrangeur, Debordo Leekunfa a décidé de faire comme son défunt ex meilleur ami, Dj Arafat qui avait décidé d'apprendre les arrangements musicaux lorsqu'il avait été lâché par le même Bebi Philip. En effet, Debordo a donc décidé de devenir arrangeur. De plus, il annonce l'ouverture très prochaine de son propre studio d'enregistrement.

''Le studio est bientôt fini. Calmez-vous! On va montrer aux gens que nous mêmes, on peut s'arranger. Arafat m'avait parlé. C'est maintenant que je comprends...Je suis en train de me perfectionner pour faire mes sons à n'importe quel instant. Donc excusez-moi si je suis un peu en retrait mais bientôt, vous allez comprendre pourquoi. Je suis en train de me perfectionner aux arrangements'', a-t-il fait savoir dans une vidéo publiée sur Facebook.