Grand P s'adresse aux Ivoiriens: "Je veux marier Eudoxie Yao"

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a une fois de plus, apporté des précisions sur sa relation amoureuse avec l'artiste guinéen, Grand P.

Eudoxie Yao: ''Entre Grand P et moi, c'est de l'amour pur''

C'est le grand amour entre la star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, et le chanteur guinéen Grand P. Nos deux tourtereaux ont même annoncé la tenue très prochaine de leur mariage. Cependant, force est de constater que nombreux sont les internautes qui ne croient vraiment pas à la réalité de cette relation; et ce, en raison de l'énorme différence physique entre ces deux célébrités. Nous avons d'un côté, la go Bobaraba, disposant d'un énorme postérieur, et de l'autre côté, le chanteur guinéen, de très petite taille et à la voix à peine audible.

Pour de nombreux observateurs, Eudoxie Yao se serait engagée avec la star guinéenne pour des raisons financières. Une hypothèse que la bimbo ivoirienne réfute catégoriquement. Elle s'est d'ailleurs exprimée sur le sujet dans une vidéo publiée sur sa page Facebook dans la soirée du mercredi 30 septembre 2020. "Il y a certaines personnes qui disent que moi, je suis avec Grand P pour de l'argent. Laissez-moi rire. Il n'y a pas affaire d'argent entre Grand P et moi. C'est de l'amour pur. J'ai déjà mon argent. Donc arrêtez de dire que c'est à cause de l'argent que je suis avec lui. Vous vous trompez absolument. On s'aime. Il n'y a pas d'argent entre lui et moi. C'est du grand amour mais il s'occupe très bien de moi'', a indiqué La go Bobaraba. Quant à Grand P qui se trouvait aux côtés de sa dulcinée, il a ajouté: ''Eudoxie Yao, c'est ma vie. Moi je ne considère pas l'argent. Je veux marier Eudoxie, c'est tout''.