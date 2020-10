Stéphane Kipré pleure Sansan Kouao et accuse le régime Ouattara

Stéphane Kipré, président de l’ Union des nouvelles générations ( UNG), a réagi suite au décès du planteur émérite, Sansan Kouao, survenu mercredi 30 septembre 2020 au Ghana, en exil.

Stéphane Kipré: «On a laissé mourir Sansan Kouao en exil pour des raisons politiques après avoir pillé ses biens et occupé ses plantations »

Le Doyen Sansan Kouao, planteur émérite ivoirien, est décédé, mercredi 30 septembre 2020, au Ghana où il vivait exilé depuis la chute du régime Gbagbo en avril 2011. Militant des premières heures du Front populaire ivoirien (FPI), l’illustre disparu était un inconditionnel de l’ancien chef de l’ État ivoirien, Laurent Gbagbo. Pour Stéphane Kipré, président de l’ UNG, le natif de Niablé était « un pionnier de l’économie » ivoirienne, qui, de son vivant, a su faire montre de générosité et de loyauté.

« Je voudrais ce jour rendre hommage à ce pionnier de l’économie ivoirienne, plusieurs fois vainqueur des prix récompensant les meilleurs planteurs de notre pays sous le président Félix Houphouët-Boigny », a réagi le gendre de Laurent Gbagbo, dans une contribution relayée sur les réseaux sociaux. Né en 1936 à Niablé, Sansan Kouao était, selon Stéphane Kipré, un amoureux de la démocratie et de la liberté d’association. « C’est d’ailleurs pourquoi en 1990, face aux difficultés faites au candidat Laurent Gbagbo, il n’hésite pas à mettre la main à la poche pour donner sa contribution au paiement de sa caution à la présidentielle de ladite année », a révélé l’opposant ivoirien.

Il considère que le patriarche Sansan Kouao a été un « homme loyal » qui, jamais, n'a accepté de renoncer à son amitié avec le président Gbagbo, même dans les difficultés de l'exil. Et ce, en dépit de toutes les promesses qui lui auraient été faites afin qu'il se renie. « C’est cet homme généreux et grand serviteur de la Côte d’Ivoire que l’on a laissé mourir en exil pour des raisons politiques après avoir pillé ses biens et occupé ses plantations », s’est désolé Stéphane Kipré. « En ces moments douloureux pour sa famille biologique et pour tous les démocrates ivoiriens, je voudrais exprimer mes profondes condoléances à tous ses proches et à toute la grande famille des agriculteurs ivoiriens. Que son âme repose en paix », a-t-il imploré.