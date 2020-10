Après Sangaré, Sansan Kouao, un autre proche de Gbagbo, est décédé

Lauréat à maintes reprises du prix du meilleur planteur ivoirien, Sansan Kouao, ex-proche de Laurent Gbagbo, est décédé en exil au Ghana, a-t-on appris de sources concordantes.

Décès en exil de Sansan Kouao, ex-bras droit de Laurent Gbagbo

La nouvelle est tombée, tel un couperet dans la soirée du mercredi 30 septembre 2020. Sansan Kouao, proche de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, est décédé à Accra au Ghana, pays où il s'était exilé depuis la chute du régime des Refondateurs, en avril 2011. Lauréat du prix du meilleur planteur ivoirien à plusieurs reprises, ce digne fils de la région de l’Indénié Djuablin, dans l’est de la Côte d’Ivoire, avait très tôt rejoint Laurent Gbagbo et le combat politique mené par le Front populaire ivoirien (FPI).

Soutien indéfectible du natif de Mama, feu Sansan Kouao avait retrouvé le Ghana voisin peu après l’arrestation de son ami et fils Laurent Gbagbo. Sa dernière sortie publique remonte à l’année 2018 où il avait ouvertement conditionné son retour au pays à celui de son filleul, acquitté par la CPI, une année plus tard des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l’humanité. « Si je dois rentrer en Côte d'Ivoire, c'est en même temps que mon ami Laurent GBAGBO », déclarait-il en 2018.

"Si Ouattara veut que je rentre en Côte d'Ivoire, alors qu'il mette en place les conditions réelles d'une vraie réconciliation, la libération de tous les prisonniers politiques, ainsi que le retour au pays du président Laurent Gbagbo", avait-il indiqué dans une interview accordée au confrère Le Temps, depuis son exil. Le départ brutal du natif de Niablé, à 90 ans, est une énième grosse perte pour l’ex-pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye et son parti, le Front populaire ivoirien, après la disparition d’ Aboudrahamane Sangaré en 2018.

Ces deux inconditionnels de l'ancien chef d' Etat ne pourront pas être témoins comme ils l'avaient souhaité, du retour en terre d'Eburnie, du fondateur du FPI, toujours en attente de son éventuel procès en appel à La Haye. La rédaction d’Afrique-sur7.fr présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique de l’illustre disparu.