Décès de Gon: Le COSIM salue la mémoire d'un "grand serviteur de l'Etat"

Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire (COSIM) a salué la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé dans l’après-midi du mercredi 8 juillet 2020.

Le COSIM s'incline devant la mémoire d'Amadou Gon Coulibaly

«Avec cette disparition, la Côte d’Ivoire perd un grand serviteur de l’État et un exemple de compétence », a déclaré, vendredi dans un communiqué, Cheick Aïma Mamadou Traoré, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d’Ivoire. Selon le successeur du Cheick Boikary Fofana, Amadou Gon laisse le souvenir d’un fidèle qui a toujours répondu, de son vivant, aux sollicitations de la communauté musulmane.

C’est d’ailleurs à juste titre qu’il n'a pas manqué de confier l’âme du défunt aux mains de Dieu le Miséricordieux. « Je prie le Dieu Tout puissant, afin qu’il apporte à tous la consolation. Que Dieu lui fasse miséricorde, efface ses manquements et l’inscrive parmi les habitants du paradis firdaws », a-t-il plaidé. Au nom du COSIM, Cheick Aïma Mamadou Traoré a présenté ses condoléances à la famille politique et biologique du défunt Premier ministre.

«En cette circonstance douloureuse et de grande tristesse pour toute la Côte d’Ivoire, je voudrais, au nom du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (COSIM), ainsi qu’à mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées au couple présidentiel que je sais meurtri par ce subit décès, au gouvernement, à sa famille biologique, à sa famille politique et enfin à l’ensemble des Ivoiriens », a ajouté le guide suprême de la communauté musulmane. Amadou Gon Coulibaly est décédé le mercredi 8 juillet 2020 des suites d’un malaise cardiaque. Il sera inhumé le vendredi 17 juillet prochain à Korhogo, sa ville natale.