Serges Kassy clashe les partisans de Drogba et soutient Domoraud

Cyrille Domoraud est actuellement sous les feux des critiques. Le premier responsable de l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) subit de vives critiques de la part de partisans de Didier Drogba, qui lui reprochent de n'avoir pas accordé son parrainage à l'ancien capitaine des Éléphants, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). L'ex-défenseur ivoirien, littéralement lynché sur la toile, a reçu le soutien du chanteur Serges Kassy.

Serges Kassy vole au secours de Cyrille Domoraud

Les partisans de Didier Drogba ne pardonnent pas à Cyrille Domoraud et à l'Association ivoirienne des footballeurs d'avoir refusé leur parrainage à l'ex-buteur des Blues de Chelsea. C'est donc tout logiquement qu'ils se réjouissent de la suspension de l'AFI par la FIFPRO (Fédération internationale des footballeurs professionnels). En effet, l'organisation internationale reproche à Cyrille Domoraud et les siens de ne pas apporter leur soutien à un ancien joueur, en l'occurrence Didier Drogba.

Réagissant sur la toile après cette décision de la FIFPRO, Cyrille Domoraud a laissé entendre qu' "il ne faut pas que le football en Côte d’Ivoire soit un vecteur de division, mais plutôt un facteur de cohésion et de paix pour le développement du football ivoirien". Il n'en fallait pas plus pour susciter la colère des partisans de "Daizoko". Le président de l'AFI a été tout simplement la cible de vives critiques.

Pour sa part, Serges Kassy, artiste-chanteur ivoirien, a tenu à apporter son soutien à Cyrille Domoraud. "À Cyrille Domoraud et à toutes les anciennes gloires du foot, qui n'avez pas fait le choix de Drogba quant à votre candidat à la présidence de la FIF et qui subissez les insultes injustes, acerbes et inqualifiables les plus abominables des supporters de Drogba, sachez que vous n'êtes pas seuls, vous avez mon soutien sans faille. Personne, je dis bien personne, ne pourra salir et votre image et votre honorabilité. La Côte d’Ivoire et son peuple vous connaissent et vous reconnaissent quant à votre dévouement pour service rendu à la nation. Personne n'est au dessus de vous. Continuez de vous battre pour le bien-être de votre association, loin des brouhahas", a écrit le reggaeman sur sa page Facebook .