Miss Côte d'Ivoire 2019: Tara Gueye reçoit le soutien de Didier Drogba

La Miss Côte d'Ivoire 2019 Tara Gueye, a réçu un soutien de taille. Celui de l'emblematique capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba

Didier Drogba félicite la miss Tara Gueye

Tara Gueye , à peine élue miss Côte d'Ivoire 2019, a suscité plusieurs polémiques sur la toile. D'abord pour n'avoir pas réçu sa couronne des mains de Suy Fatem, la miss sortante, et ensuite, pour ses orgines sénégalaises. Cependant la nouvelle reine de la beauté ivoirienne, qui est déjà vue comme une ambassadrice du teint noir naturel, a reçu plusieurs messages de félicitations et d'encouragement provenant de certaines célébrités ivoiriennes. Après Yvidero, Eunice Zunon, et surtout Serge Kassi qui, dans une publication sur facebook a demontré que cette nouvelle reine de la beauté est effectivement une pure ivoirienne, c'est maintement l'ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui a apporté son soutien à Tara Gueye à travers une publication sur Twitter '' Fiers de notre petite sœur la Miss Côte d’Ivoire 2019 qui représente la richesse de la diversité culturelle en Côte d’Ivoire à l’image de ce qu’est le monde d’aujourd’hui. Félicitations Tara Gueye, nouvelle ambassadrice de la Côte d’Ivoire'', a publié Didier Drogba ce mardi .



Cette publication de Didier Drogba pleine de sens a abondamment été interpretée sur les différents réseaux sociaux. Pour certains internautes, en affirmant que Tara Gueye répresente la richesse de la diversite culturelle, Didier Drogba reconnait effectivement les origines de cette belle demoiseille au teint noir et agée de 22 ans. Cependant , il est fier de voir Tara Gueye née en Côte d'Ivoire, d'un père sénégalais et d'une mère ivoirienne, representer la beauté ivoirienne en cette année 2019.

Notons que Didier Drogba est un bel exemple en ce qui concerne le brassage culturel puisqu'étant ivoirien et chrétien catholique, il est marié avec une malienne et musulmane. Et cela n'a jamais eu d'impacts negatifs sur son mariage. "Je suis musulmane, je suis malienne, mais je ne vais pas non plus forcer Didier à se convertir à l’Islam. Lui, il est catholique, ça va, ça marche. Je pratique ma religion, lui, pratique la sienne. On a trouvé l’équilibre. Je suis musulmane certes, mais pas du genre extrémiste. Mes enfants reçoivent une éducation islamique. L’essentiel, c’est que je prie, je fais le jeûne. J’essaie de ne pas faire du mal à mon prochain. Je me mets en pantalon quand je veux, j’ai épousé un catholique", a publié récemment Lalla Drogba, l'épouse de l'ancien buteur ivoirien sur les réseaux sociaux. .