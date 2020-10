Maryline Kouadio, Miss Côte d’Ivoire 2020, dit tout sur son ex petit ami

La Miss Côte d'Ivoire 2020, Maryline Kouadio, s'est finalement exprimée sur le scandale qui a enflammé les réseaux sociaux quelques heures après son sacre.

Maryline Kouadio a-t-elle réellement tourné le dos à son petit ami ?

A peine élue Miss Côte d'Ivoire 2020, la belle Kouadio Maryline s'est retrouvée au cœur d'une vive polémique qui a alimenté les réseaux sociaux. Quelques heures seulement après avoir été sacrée reine de la beauté ivoirienne, plusieurs photos et vidéos de la Miss et de son petit ami, ont été publiées sur la toile.

Le jeune homme surnommé Sultan Le transitaire se plaignait d'ailleurs de ne plus avoir des nouvelles de sa dulcinée après sa consécration. La soeur de ce dernier était également montée au créneau pour dénoncer l'attitude de la nouvelle Miss qui, selon elle, a tourné le dos à son frère qui l'avait pourtant soutenue tout au long du concours.

Invitée ce vendredi matin sur Radio Jam, Maryline Kouadio s'est exprimée sur cette affaire. ‘’C’était mon petit ami(…) J’ai été surprise par ses dires (…) Sinon, ce n’est que le dimanche matin que nous avons récupéré nos téléphones. À quel moment j’aurais pu lui envoyer un message de rupture ?‘’, s'est-elle interrogée.

Pour la belle Maryline, Sultan le transitaire est une ancienne histoire. Elle préfère désormais se consacrer à son mandat. Elle a d'ailleurs lancé un message à ses fans via une publication sur sa page Facebook.

''Ce mandat, j’aimerais qu’on le fasse tous ensemble. Car autant vous m’avez aidée à devenir votre Miss, autant je compte sur vous pour me soutenir tout le long de mon mandat. Je vais essayer de communiquer le plus possible avec vous et aussi je compte sur vous pour vos remarques constructives. Je reste convaincue que personne n’est parfait et qu’il existe toujours une possibilité en chacun de nous de s’améliorer et de devenir la meilleure version de soi-même. Ce pari, je souhaite le réaliser avec vous. J’aimerais qu’au terme de ce mandat, on puisse le dire ensemble: WE MADE IT!!! Bonne journée à tout le monde et je vous aime'', a-t-elle posté.