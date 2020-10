A peine sorti de prison, Skelly sur les traces de Douk Saga

Skelly a rendu un vibrant hommage au créateur du mouvement musical Couper décaler, Stéphane Hamidou Doukouré alias Douk Saga, décédé il y a 14 ans.

Skelly: "Vous allez sûrement vous demander pourquoi je ne prends pas le premier vol pour rejoindre l’Allemagne, mais..."

12 octobre 2006 - 12 octobre 2020, cela fait 14 ans que Stéphane Hamidou Doukouré plus connu sous le nom de Douk Saga a tiré sa révérence. A cet effet, l’artiste Skelly a rendu un vibrant hommage à cette légende de la musique ivoirienne.

‘’Vous avez connu un certain Douk Saga qu’on appelle créateur du Couper décaler… Quand vous avez entendu parler du Couper décaler, ils vous ont dit que ce mouvement a été créé quand il y a eu la guerre en Côte d’Ivoire en 2002. Le Couper décaler a été créé pour diminuer les souffrances et les blessures des Ivoiriens; pour aider le peuple à pouvoir supporter la crise‘’, a-t-il fait savoir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Alors que la situation sociopolitique actuelle en Côte d’Ivoire est assez tendue en raison de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, Skelly entend jouer le même rôle que Douk Saga en 2002.

‘’Vous savez très bien que je suis sorti de la prison il n’y a pas très longtemps. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je ne prends pas le premier vol pour rejoindre l’Allemagne. Mais le rôle qu’a joué Douk Saga en 2002, c’est le même rôle que je joue maintenant…C’est-à-dire comment diminuer les souffrances; comment faire en sorte que les gens ne cultivent pas la haine; comment faire pour que les gens ne s’entretuent pas… On était là au début; on sera là à la fin; on va déstresser les gens et faire en sorte que les choses se passent bien‘’, a confié Skelly.