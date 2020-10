Meiway sans pitié pour Ouattara : "On nous a manqué de respect"

Meiway est vent debout contre Alassane Ouattara et le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Après avoir marqué sa présence au meeting de l'opposition le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny, le chanteur ivoirien a enfoncé le clou en tirant à boulet rouge sur l'actuel régime.

Meiway récidive et attaque le pouvoir de Ouattara

On l'a aperçu aux côtés de Yasmina Ouegnin le samedi 10 octobre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion du meeting de l'opposition pour dire "non" à un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Ehui Frédéric Désiré Patrice, plus connu sous le nom Meiway, fait partie des personnalités du showbiz qui sont farouchement opposées à la candidature du chef de l'État. Dès l'annonce de la candidature du président ivoirien, Meiway est monté au créneau pour afficher sa colère. "Excellence monsieur le président de la République de Côte d’Ivoire, M. Alassane Ouattara, je viens de suivre l’intervention télévisée qui confirme votre candidature à un troisième mandat aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien", a déclaré le professeur Awolowo. Et Meiway de prévenir : "En succombant à la tentation et à l’éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d’Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais."

À quelques jours de l'élection présidentielle, le discours du frère ainé de feu Deza XXL n'a pas changé. Meiway a marqué de sa présence le meeting organisé par l'opposition significative. Après avoir assisté à cette rencontre, le créateur du zoblazo s'est rendu auprès de Maurice Kakou Guikahué pour le féliciter, comme l'a confié le site africanewsquick.net. Meiway a souligné qu'il s'agissait d'une "visite de courtoisie" au secrétaire exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire), avec qui il a de solides relations. "Au-delà de la visite de courtoisie, je suis venu aussi le féliciter pour la réussite qui a été observée lors du meeting du week-end dernier. C’était une très très grande réussite", s'est-il exprimé.

Meiway a saisi l’opportunité pour dire ses vérités au régime du RHDP. "Quand on a en face de nous un pouvoir qui nous désobéit, on n’a pas le choix. Je pense qu’on nous a manqué de respect. On a trahi les Ivoiriens. Et, à partir de ce moment-là, je pense qu’on a notre mot à dire. Et c’est ce que nous avons commencé à faire. Dans l’immédiat, je ne peux pas comme ça déclarer, affirmer ce que nous allons projeter. Mais tout se prépare dans l’ombre. Et en temps opportun, vous verrez", a-t-il glissé.